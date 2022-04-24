Росіяни запустили потужну інформаційну кампанію про нібито розкрадання військової та гуманітарної допомоги. Ворог хоче демотивувати наших партнерів у наданні допомоги, а також викликати розбрат серед українського народу, який об'єднався проти окупантів.
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Фейки росіян
Як повідомив Сергій Лещенко, новини про розкрадання допомоги від партнерів – це інформаційно-психологічна операція росіян.
Зокрема, вони використовують прізвища дійових осіб, яких просто не існує,
– підкреслив Лещенко.
На цей фейк росіян відреагував і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який закликав не піддаватися на ворожі маніпуляції і не вірити брехунам. Він додав, що лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для ліквідації окупантів.
Дивіться відео брифінгу Сергія Лещенка за 23 квітня