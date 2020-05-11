Только за один день 15 раз: представительство Украины в ООН заявил о нарушениях на Донбассе
За последние сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили Минские соглашения, ранены четыре украинских военных. Постоянное представительство Украины в ООН заявило об атаках и призвало Россию прекратить огонь.
Оккупанты, кроме всего прочего, используют запрещенное Минскими договоренностями оружие. Об этом Постоянное представительство Украины в ООН сообщило на своей странице в фейсбуке.
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Страну-агрессора призвали прекратить провокации и сложить оружие.
Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать призыв Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и боевых действий на востоке Украины,
– говорится в сообщении.
Накануне в своем отчете миссия ОБСЕ сообщила, что пророссийские боевики активизировались на участке разведения войск. Наблюдатели зафиксировали вооруженные группировки в границах участка и обстрелы в направлении украинских позиций.