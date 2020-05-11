Тільки за один день 15 разів: представництво України в ООН заявило про порушення на Донбасі

За останню добу бойовики на Донбасі 15 разів порушили Мінські угоди, поранені чотири українських військових. Постійне представництво України в ООН заявило про атаки та закликало Росію припинити вогонь.

Окупанти, окрім усього іншого, використовують заборонену Мінськими домовленостями зброю. Про це Постійне представництво України в ООН повідомило на своїй сторінці у фейсбуці.

Перед цим Проросійські бойовики обстріляли будинок мирних жителів Авдіївки: фото

Країну-агресора закликали припинити провакації та скласти зброю.

Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися заклику Генерального секретаря ООН про глобальне припинення вогню і бойових дій на сході України,

– йдеться у повідомленні.

Напередодні своєму звіті місія ОБСЄ повідомила, що проросійські бойовики активізувались на ділянці розведення військ. Спостерігачі зафіксували озброєні угруповання у межах ділянки та обстріли у напрямку українських позицій.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

