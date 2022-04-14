Только за сутки из Мариуполя депортировали 447 человек, из них 69 – дети

Российские оккупанты продолжают незаконно вывозить украинцев с временно оккупированных территорий. В частности, многие такие случаи фиксируют в Мариуполе.

Только за 13 апреля депортировали 447 граждан, среди них – 69 детей. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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За сутки из Мариуполя депортировали 447 человек

Информация о "эвакуированных" мариупольцах была обнаружена во время мониторинга социальных сетей.

По данным источника, все 447 граждан находятся в "пункте оказания помощи", другими словами - "фильтрационном лагере".

В то же время граждане, которые еще остаются в городе, вынуждены носить белую ленту. Их заставляют это делать оккупанты, ведь лента такого цвета – опознавательный знак рашистских военных.

Это делают для того, чтобы ВСУ приняли их за врага и вступили в бой. Таким образом оккупанты пытаются создать контент для российских СМИ, который будет "подтверждать" обстрелы армией Украины мирных жителей.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты геноцида и нарушений Россией прав человека в Украине,

– подчеркнула Денисова.

Она добавила, что террор и депортация мариупольцев – это проявление преступления геноцида в соответствии со статьей 6 Римского устава МКС.

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