В Одессе массово игнорируют карантин: на улицах толпы людей – видео
Вечером 28 июня в центре Одессы зафиксировали рекордные толпы отдыхающих. Все были без защитных масок, а требований социальной дистанции не придерживались. Кроме того, аншлаг был и в ночных клубах.
На долгие выходные украинцы массово поехали отдыхать в Одессу и область, сообщает 24 канал.
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Вечером 28 июня город был буквально переполнен. Толпы отдыхающих заполонили центральные улицы Одессы. Все были без защитных масок. Кроме того, совершенно не соблюдали требования социальной дистанции.
Соответствующее видео обнародовали на телеграм-канале Министерство П.
Ночная жизнь Одессы
Ажиотаж был и в ночных клубах, в частности в Аркадии, пишет телеграм-канал "Новости Одесса". Посетители уже традиционно не придерживались карантинных мероприятий.
В ночном клубе "Ибица" проходят концерты. Хотя их обещали организовать в формате ресторана, посетители выходят к сцене,
– говорится в сообщении.
Отдыхающие без масок, дистанции не придерживаются.
В клубах тоже нарушают карантин / Фото "Новости Одесса"
Напомним, с 22 июня в Одессе усилили контроль за соблюдением карантинных правил.
Какие ограничения действуют
- запрет работы детских заведений оздоровления и отдыха;
- запрет на проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров;
- запрет посещения учебных заведений в группах более 10 человек;
- количество пассажиров в общественном транспорте должно соответствовать количеству мест для сидения;
- перевозчики должны обеспечить водителей средствами защиты;
- работодателям рекомендуют изменить график работы сотрудников, чтобы разгрузить транспорт в часы пик;
- арендаторам пляжей обеспечить расстояние между шезлонгами не менее 1,5 метра;
- рестораторам обеспечить расстояние между столиками не менее 4 метров и сидеть за ними могут максимум 4 человека;
- стихийная торговля в зонах отдыха запрещена.
Власти обещали создать в области специальные рейдовые группы. Они должны контролировать соблюдение карантинных норм на пляжах и базах отдыха.
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Коронавирус в Украине: коротко
- По состоянию на 29 июня обнаружили более 43 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки – 646.
- В течение последних двух суток количество выявленных заражений COVID-19 несколько спало. Перед этим в течение нескольких дней фиксировали новые рекорды.
- От недуга умерли 1147 человек, 19 027 пациентов выздоровели.
- Антирекордсменом является Львовщина – 4408 случаев с начала эпидемии. В Одесской области подтвердили 1 632 заражения.