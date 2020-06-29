Вечером 28 июня в центре Одессы зафиксировали рекордные толпы отдыхающих. Все были без защитных масок, а требований социальной дистанции не придерживались. Кроме того, аншлаг был и в ночных клубах.

На долгие выходные украинцы массово поехали отдыхать в Одессу и область, сообщает 24 канал.

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Вечером 28 июня город был буквально переполнен. Толпы отдыхающих заполонили центральные улицы Одессы. Все были без защитных масок. Кроме того, совершенно не соблюдали требования социальной дистанции.

Соответствующее видео обнародовали на телеграм-канале Министерство П.

Ночная жизнь Одессы

Ажиотаж был и в ночных клубах, в частности в Аркадии, пишет телеграм-канал "Новости Одесса". Посетители уже традиционно не придерживались карантинных мероприятий.

В ночном клубе "Ибица" проходят концерты. Хотя их обещали организовать в формате ресторана, посетители выходят к сцене,

– говорится в сообщении.

Отдыхающие без масок, дистанции не придерживаются.

В клубах тоже нарушают карантин / Фото "Новости Одесса"

Обратите внимание! Кроме того, нарушали установленные карантинные ограничения и на пляжах как самой Одессы, так и области. Люди массово заполонили пляжи, даже в обычно не очень популярных местах.

Напомним, с 22 июня в Одессе усилили контроль за соблюдением карантинных правил.

Какие ограничения действуют

запрет работы детских заведений оздоровления и отдыха;

запрет на проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров;

запрет посещения учебных заведений в группах более 10 человек;

количество пассажиров в общественном транспорте должно соответствовать количеству мест для сидения;

перевозчики должны обеспечить водителей средствами защиты;

работодателям рекомендуют изменить график работы сотрудников, чтобы разгрузить транспорт в часы пик;

арендаторам пляжей обеспечить расстояние между шезлонгами не менее 1,5 метра;

рестораторам обеспечить расстояние между столиками не менее 4 метров и сидеть за ними могут максимум 4 человека;

стихийная торговля в зонах отдыха запрещена.

Власти обещали создать в области специальные рейдовые группы. Они должны контролировать соблюдение карантинных норм на пляжах и базах отдыха.

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