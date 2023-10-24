На этот пост теперь претендует конгрессмен Том Эммер. Он известен своей проукраинской позицией по поставке военной помощи от США нашему государству.

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Том Эммер стал кандидатом на должность спикера Палаты представителей

Журналисты издания отметили, что Эммера, представляющего штат Миннесота, избрали кандидатом на должность спикера 24 октября путем тайного голосования. В то же время теперь его ждут новые вызовы в борьбе за этот пост.

В частности, после своей победы конгрессмен попросил провести поименное голосование, чтобы каждый член партии мог сообщить об их позиции, поскольку теперь он должен попытаться собрать 217 голосов для того, чтобы занять пост спикера.

Представитель Республиканской партии Брэндон Уильямс сказал журналистам, что во время поименного голосования было 26 голосов против Эммера. В то же время, республиканец отметил, что Эммер пытался решить проблемы тех членов, которые были в комнате после голосования.

Это похоже на День сурка, но я думаю, что есть большой интерес, чтобы выйти из этого процесса, подойти к должности спикера и двигаться дальше,

– сказал Уильямс.

В то же время другой представитель партии Стив Уомак из Арканзаса сказал, что в этой комнате была "значительная оппозиция" Эммеру. Он отметил, что Эммер, по всей вероятности, захочет встретиться с теми, кто отказывается голосовать за него.

Экс-спикер Палаты представителей Кевин Маккарти также поддерживает кандидатуру Эммера, однако у республиканца из Миннесоты будет тяжелая борьба, поскольку он столкнется с глубоко разделенной конференцией Республиканской партии и очень узким большинством.

Кроме того, Эммер, проголосовавший за утверждение выборов президента США в 2020 году, также столкнулся с критикой некоторых союзников бывшего президента Дональда Трампа. В то же время сам Эммер утверждал, что с Трампом у него "хорошие отношения".

В конце концов глава комитета по вопросам регламента Палаты представителей Том Коул заявил, что у него больше оптимизма относительно того, что республиканцы смогут объединиться вокруг кандидата после недель "баталий".

"Это время для людей, чтобы объединиться и поддержать того, кто выиграет большинство голосов на заседании (Палаты представителей США – 24 Канал)", – сказал Коул.

К тому же глава Палаты представителей по иностранным делам Майкл Макколл сказал, что выборы спикера Палаты представителей будут "очень тяжелыми, но мы должны этого достичь". А представитель Республиканской партии Верн Бьюкенен из Флориды предупредил, что если потенциальный кандидат не сможет набрать 217 голосов в зале, возможно, конференции придется сотрудничать с демократами.

Что известно о Томе Эммере

Журналисты издания "Голос Америки" рассказали, что члены Республиканской партии признали конгрессмена Тома Эммера сильным сторонником Украины. Эммер получил самый высокий балл за проект "Республиканцы за Украину", который оценивает уровень поддержки Украины американскими законодателями от Республиканской партии.

Кроме того, Эммер быстро осудил полномасштабное вторжение России в Украину, что сделало его одним из первых американских политиков, осудивших агрессию. 24 февраля 2022 года Эммер выразил свое соболезнование украинскому народу, призвав привлечь к ответственности Россию и любую другую страну, пытающуюся нарушить международное право.

Кроме того, Эммер проголосовал за несколько решений Конгресса, направленных на оказание помощи Украине.

Важно отметить, что сейчас у республиканцев большинство в Палате представителей США. Однако палата столкнулась с проблемами при принятии законопроектов из-за отсутствия спикера за последние три недели. 3 октября Конгресс отправил в отставку бывшего спикера Кевина Маккарти. Среди актуальных законопроектов, ожидающих рассмотрения Конгресса, есть предложение Белого дома относительно дополнительной поддержки Украины и Израиля.