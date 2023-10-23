Об этом сообщила глава Республиканской конференции Палаты представителей Элиза Стефаник. В частности, на должность претендует представитель большинства в Палате представителей Том Эммер, которого поддерживает отправленный в отставку бывший спикер Кевин Маккарти.
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Кроме Тома Эммера, за должность спикера Палаты представителей будут бороться:
- Джек Бергман из Мичигана, ветеран морской пехоты США в отставке;
- Байрон Дональдс от штата Флорида, член ультраправого "Кокуса Свободы";
- Кевин Герн из Оклахомы, глава консервативной группы, известной как Республиканский исследовательский комитет;
- Майк Джонсон из Луизианы, вице-глава республиканской конференции Палаты представителей;
- Дэн Мейзер из Пенсильвании, член двухпартийной группы Problem Solvers Caucus;
- Гэри Палмер из Алабамы, глава Республиканского политического комитета;
- Остин Скотт из Джорджии, союзник Маккарти, который на прошлой неделе в последний момент отказался от борьбы с Джорданом;
- Пит Сэшнс из Техаса, в свое время попавший в скандал после того, как настаивал на отставке посла США в Украине Мари Йованович.
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Что происходит в Конгрессе США: последние новости
- Палата представителей США 3 октября отправила в отставку спикера – представителя республиканцев Кевина Маккарти. Этот процесс запустил его однопартиец Мэтт Гетц, обвинивший Маккарти в "сотрудничестве с демократами".
- После этого Палата представителей провалила несколько раундов голосования и не смогла избрать его преемника. От Демократической партии выдвинули Хакима Джефриса, а от Республиканской – Джима Джордана.
- К слову, Джим Джордан принадлежит к противникам военной помощи Украине. Однако Маккарти поддержал его, мол, он якобы "сделает отличную работу".
- Однако надежды Джордана стать новым спикером разбились о жестокую реальность – он провалил 3 голосования, с каждым теряя поддержку однопартийцев все больше. Также он не был поддержан на тайном голосовании.