Об этом сообщила глава Республиканской конференции Палаты представителей Элиза Стефаник. В частности, на должность претендует представитель большинства в Палате представителей Том Эммер, которого поддерживает отправленный в отставку бывший спикер Кевин Маккарти.

Интересно Республиканцы окончательно сняли кандидатуру Джордана на должность спикера Палаты представителей

Республиканцы представили 9 новых кандидатов на должность спикера Палаты представителей

Кроме Тома Эммера, за должность спикера Палаты представителей будут бороться:

  • Джек Бергман из Мичигана, ветеран морской пехоты США в отставке;
  • Байрон Дональдс от штата Флорида, член ультраправого "Кокуса Свободы";
  • Кевин Герн из Оклахомы, глава консервативной группы, известной как Республиканский исследовательский комитет;
  • Майк Джонсон из Луизианы, вице-глава республиканской конференции Палаты представителей;
  • Дэн Мейзер из Пенсильвании, член двухпартийной группы Problem Solvers Caucus;
  • Гэри Палмер из Алабамы, глава Республиканского политического комитета;
  • Остин Скотт из Джорджии, союзник Маккарти, который на прошлой неделе в последний момент отказался от борьбы с Джорданом;
  • Пит Сэшнс из Техаса, в свое время попавший в скандал после того, как настаивал на отставке посла США в Украине Мари Йованович.

Стоит прочесть США могут сформировать новый мировой порядок – этот выдохся: мощная речь Байдена

Что происходит в Конгрессе США: последние новости

  • Палата представителей США 3 октября отправила в отставку спикера – представителя республиканцев Кевина Маккарти. Этот процесс запустил его однопартиец Мэтт Гетц, обвинивший Маккарти в "сотрудничестве с демократами".
  • После этого Палата представителей провалила несколько раундов голосования и не смогла избрать его преемника. От Демократической партии выдвинули Хакима Джефриса, а от Республиканской – Джима Джордана.
  • К слову, Джим Джордан принадлежит к противникам военной помощи Украине. Однако Маккарти поддержал его, мол, он якобы "сделает отличную работу".
  • Однако надежды Джордана стать новым спикером разбились о жестокую реальность – он провалил 3 голосования, с каждым теряя поддержку однопартийцев все больше. Также он не был поддержан на тайном голосовании.