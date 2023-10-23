Про це повідомила голова Республіканської конференції Палати представників Еліза Стефанік. Зокрема, на посаду претендує представник більшості в Палаті представників Том Еммер, якого підтримує відправлений у відставку колишній спікер Кевін Маккарті.

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Крім Тома Еммера, за посаду спікера Палати представників змагатимуться:

Джек Бергман з Мічигану, ветеран морської піхоти США у відставці;

Байрон Дональдс від штату Флорида, член ультраправого "Кокусу Свободи";

Кевін Герн з Оклахоми, голова консервативної групи, відомої як Республіканський дослідницький комітет;

Майк Джонсон з Луїзіани, віцеголова республіканської конференції Палати представників;

Ден Мейзер з Пенсильванії, член двопартійної групи Problem Solvers Caucus;

Гері Палмер з Алабами, голова Республіканського політичного комітету;

Остін Скотт з Джорджії, союзник Маккарті, який минулого тижня в останній момент відмовився від боротьби з Джорданом;

Піт Сешнс з Техасу, який свого часу потрапив у скандал після того, як наполягав на відставці посла США в Україні Марі Йованович.

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