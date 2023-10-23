Про це повідомила голова Республіканської конференції Палати представників Еліза Стефанік. Зокрема, на посаду претендує представник більшості в Палаті представників Том Еммер, якого підтримує відправлений у відставку колишній спікер Кевін Маккарті.

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Крім Тома Еммера, за посаду спікера Палати представників змагатимуться:

  • Джек Бергман з Мічигану, ветеран морської піхоти США у відставці;
  • Байрон Дональдс від штату Флорида, член ультраправого "Кокусу Свободи";
  • Кевін Герн з Оклахоми, голова консервативної групи, відомої як Республіканський дослідницький комітет;
  • Майк Джонсон з Луїзіани, віцеголова республіканської конференції Палати представників;
  • Ден Мейзер з Пенсильванії, член двопартійної групи Problem Solvers Caucus;
  • Гері Палмер з Алабами, голова Республіканського політичного комітету;
  • Остін Скотт з Джорджії, союзник Маккарті, який минулого тижня в останній момент відмовився від боротьби з Джорданом;
  • Піт Сешнс з Техасу, який свого часу потрапив у скандал після того, як наполягав на відставці посла США в Україні Марі Йованович.

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  • Палата представників США 3 жовтня відправила у відставку спікера – представника республіканців Кевіна Маккарті. Цей процес запустив його однопартієць Метт Гетц, який звинуватив Маккарті у "співпраці з демократами".
  • Після цього Палата представників провалила кілька раундів голосування і не змогла обрати його наступника. Від Демократичної партії висунули Гакіма Джефріса, а від Республіканської – Джима Джордана.
  • До слова, Джим Джордан належить до противників військової допомоги Україні. Проте Маккарті підтримав його, мовляв, він нібито "зробить чудову роботу".
  • Однак сподівання Джордана стати новим спікером розбилися об жорстоку реальність – він провалив 3 голосування, з кожним втрачаючи підтримку однопартійців дедалі більше. Також його не підтримали на таємному голосуванні.