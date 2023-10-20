І знову фіаско. 20 жовтня Палата представників в американському Конгресі вкотре залишилася без спікера.

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Чим далі, тим менше підтримки

Голосування за спікера до нижньої палати Конгресу відбуваються вже втретє. Республіканець Джим Джордан набрав лише 194 голоси із 215 необхідних. Слід зазначити, що цього разу проти нього проголосувало більше однопартійців, ніж під час двух минулих голосувань. 18 жовтня під час чергових невдалих виборів Джордан набрав 199, а 17 жовтня за нього було 200 конгресменів.

Висуванець від демократів ( вони становлять меншість у Палаті представників) Хакім Джефріс набрав 210 голосів, що теж на два голоси менше, ніж він отримував за попередні голосування.

Наразі не відомо, чи планують проводити вибори на посаду спікера вчетверте, чи Палату представників очолюватиме й надалі тимчасовий спікер Патрік МакГенрі.

Зверніть увагу! Джим Джордан заявляв, що він готовий взяти участь у стільки наступних турів голосування, скільки буде необхідно для перемоги.

Чому в Палати представників немає спікера: що відомо