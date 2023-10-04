Такою думкою із 24 Каналом політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, політична криза в Сполучених Штатах, пов'язана із затвердженням бюджету на 2024 рік, суттєво не вплине на підтримку України.

Дивіться також Як вплине відставка Маккарті на нову допомогу Україні: у Білому домі прокоментували

Чи вплине усунення Маккарті на допомогу Україні

Після усунення з посади спікера Палати представників голосування за виділення Україні 6,1 млрд доларів буде тимчасово неможливе. Однак наостанок непевний щодо допомоги нашій державі Маккарті заявив, що підтримує надання озброєння Україні.

"Я впевнений, що все буде нормально (з допомогою для України – 24 Канал). У бюджеті Пентагона лишилось 5,4 млрд доларів на зброю для нашої держави. З огляду на це, ми маємо запас у пів року (із яким можна перечекати вирішення політичної кризи в Сполучених Штатах – 24 Канал), – припустив Шейтельман.

Зверніть увагу! Коментуючи матеріал Wall Street Journal, у якому йшлося про 5,4 млрд доларів, речник Держдепу зазначив, що в тимчасовий бюджет США не закладено 2 програм допомоги, які дозволили б укласти контракти для виробництва зброї Україні. Натомість для того, щоб передати зазначену в статті військову допомогу, Пентагон муситиме віддати зброю з власних запасів.

Америка має багато внутрішніх проблем, над якими конгресмени будуть працювати протягом наступних 45 днів. США не зможуть не ухвалювати бюджет протягом половини року, і рано чи пізно цей процес розблокується. Зрештою, прийняття цього бюджету розблокує також і програми допомоги Україні, адже вони є його складовою частиною.

"Особисто я вірю, що до січня 2025 року (кінець каденції Джозефа Байдена – 24 Канал) не варто чекати негативних зрушень у військовій допомозі США. Вже з новою адміністрацією доведеться ухвалювати нові домовленості, але до того переживати українцям не варто", – поділився прогнозом політтехнолог.

Михайло Шейтельман про військову підтримку США: дивіться відео

Що відбулося в Конгресі