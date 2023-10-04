Такой мыслью с 24 Каналом политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, политический кризис в Соединенных Штатах, связанный с утверждением бюджета на 2024 год, существенно не повлияет на поддержку Украины.
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Повлияет ли устранение Маккарти на помощь Украине
После смещения с должности спикера Палаты представителей голосования за выделение Украине 6,1 млрд долларов будет временно невозможно. Однако напоследок неуверенный в помощи нашему государству Маккарти заявил, что поддерживает предоставление вооружения Украине.
"Я уверен, что все будет нормально (с помощью для Украины – 24 Канал). В бюджете Пентагона осталось 5,4 млрд долларов на оружие для нашего государства. Учитывая это, у нас есть запас в полгода (с которым можно переждать разрешения политического кризиса в Соединенных Штатах – 24 Канал), – предположил Шейтельман.
Америка имеет много внутренних проблем, над которыми конгрессмены будут работать в течение следующих 45 дней. США не смогут не принимать бюджет в течение половины года, поэтому рано или поздно этот процесс разблокируют. В конце концов, принятие этого бюджета разблокирует и программы помощи Украине, ведь они являются его составной частью.
"Лично я верю, что к январю 2025 года (конец каденции Джозефа Байдена – 24 Канал) не стоит ждать негативных сдвигов в военной помощи США. Уже с новой администрацией придется принимать новые договоренности, но до этого переживать украинцам не стоит", – поделился прогнозом политтехнолог.
Михаил Шейтельман о военной поддержке США: смотрите видео
Что произошло в Конгрессе
- В преддверии 1 октября 2023 года Конгресс США не сумели утвердить бюджет на 2024 год. А поскольку финансовый год в Соединенных Штатах начинается уже в октябре, Палата представителей была вынуждена утвердить временный бюджет для финансирования неотложных нужд страны.
- Однако радикальная часть республиканцев настаивала, что договоренности с Демократической партией о временном бюджете ошибочны. Вина за них была возложена на спикера-республиканца Кевина Маккарти, который прежде вынес из этого законопроекта поддержку для Украины.
- Сразу после голосования за временный бюджет Джозеф Байден призвал Маккарти "соблюсти договоренности" и проголосовать за помощь Украине в отдельности. Однако впоследствии Маккарти отрицал, что такие договоренности существовали.
- В конце концов радикальные республиканцы вынесли на голосование резолюцию об его отставке, которую 4 октября Палата представителей одобрила. Свои голоса за это дали 208 демократов и 8 республиканцев, тогда 210 республиканцев проголосовали против. Ожидается, что голосование за нового главу Палаты представителей состоится уже на следующей неделе.