На цю посаду тепер претендує конгресмен Том Еммер. Він відомий своєю проукраїнською позицією щодо постачання військової допомоги від США нашій державі.

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Том Еммер став кандидатом на посаду спікера Палати представників

Журналісти видання зазначили, що Еммера, який представляє штат Міннесота, обрали кандидатом на посаду спікера 24 жовтня шляхом таємного голосування. Водночас тепер на нього чекають нові виклики у боротьбі за цей пост.

Зокрема, після своєї перемоги конгресмен попросив провести поіменне голосування, щоб кожен член партії міг повідомити про їхню позицію, оскільки тепер він повинен спробувати зібрати 217 голосів для того, щоб обійняти посаду спікера.

Представник Республіканської партії Брендон Вільямс сказав журналістам, що під час поіменного голосування було 26 голосів проти Еммера. Водночас республіканець зауважив, що Еммер намагався розв'язати проблеми тих членів, які були в кімнаті після голосування.

Це схоже на День бабака, але я думаю, що є великий інтерес у тому, щоб вийти з цього процесу, підійти до посади спікера та рухатися далі,

– сказав Вільямс.

Водночас інший представник партії Стів Вомак з Арканзасу сказав, що в тій кімнаті була "значна опозиція" Еммеру. Він сказав, що Еммер, ймовірно, захоче зустрітися з тими, хто відмовляється голосувати за нього.

Ексспікер Палати представників Кевін Маккарті також підтримує кандидатуру Еммера, однак республіканець з Міннесоти матиме важку боротьбу, оскільки він зіткнеться з глибоко розділеною конференцією Республіканської партії та дуже вузькою більшістю.

Крім того, Еммер, який проголосував за утвердження виборів президента США 2020 року, також зіткнувся з критикою з боку деяких союзників колишнього президента Дональда Трампа. Водночас сам Еммер стверджував, що із Трампом у нього "хороші стосунки".

Зрештою голова комітету з питань регламенту Палати представників Том Коул заявив, що він має більше оптимізму щодо того, що республіканці зможуть об'єднатися навколо кандидата після тижнів "баталій".

"Це час для людей, щоб об'єднатися і підтримати того, хто виграє більшість голосів на засіданні (Палати представників США – 24 Канал)", – сказав Коул.

До того ж голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол сказав, що вибори спікера Палати представників будуть "дуже важкими, але ми маємо цього досягти". А представник Республіканської партії Верн Б'юкенен із Флориди попередив, що якщо потенційний кандидат не зможе набрати 217 голосів у залі, можливо, конференції доведеться співпрацювати з демократами.

Що відомо про Тома Еммера

Журналісти видання "Голос Америки" розповіли, що члени Республіканської партії визнали конгресмена Тома Еммера сильним прихильником України. Еммер отримав найвищий бал за проєкт "Республіканці за Україну", який оцінює рівень підтримки України американськими законодавцями від Республіканської партії.

Крім того, Еммер швидко засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що зробило його одним із перших американських політиків, який засудив агресію. 24 лютого 2022 року Еммер висловив своє співчуття українському народу, закликавши притягнути до відповідальності Росію та будь-яку іншу країну, яка намагається порушити міжнародне право.

Крім того, Еммер проголосував за кілька рішень Конгресу, спрямованих на надання допомоги Україні.

Важливо відзначити, що зараз республіканці мають більшість у Палаті представників США. Однак палата зіткнулася з проблемами під час ухвалення законопроєктів через відсутність спікера протягом останніх трьох тижнів. 3 жовтня Конгрес відправив у відставку колишнього спікера Кевіна Маккарті. Серед актуальних законопроєктів, які очікують на розгляд Конгресу, є пропозиція Білого дому щодо додаткової підтримки України та Ізраїлю.