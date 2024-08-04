"Путинская Россия является самой большой угрозой": в Германии высказались о размещении "Томагавков"

На саммите НАТО в Вашингтоне в июле стало известно о решении США усилить защиту своих европейских партнеров по Альянсу. В рамках этого с 2026 года в Германии на временной основе разместят ракеты Tomahawk и другое дальнобойное оружие.

На фоне этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила в защиту договоренности с США о временном размещении в ФРГ подобного оружия. Аргументировала она это угрозой со стороны Кремля.

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Что говорят в Германии о размещении "Томагавков"

Комментируя вышеупомянутую договоренность между Соединенными Штатами и Германией, Анналена Бербок объяснила, что Россия постоянно расширяет арсенал, с помощью которого угрожает европейской безопасности.

Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров от этого, в частности путем усиления средств сдерживания,

– заявила она.

По ее словам, любое другое поведение было бы "не только безответственным, но и наивным перед лицом хладнокровного, расчетливого Кремля". Бербок отметила, что Германия хотела бы других отношений, но "путинская Россия сейчас является самой большой угрозой".

Немецкая чиновница отметила, что сейчас страну защищают инвестиции в собственную безопасность и силу. И к этому относится решение о развертывании американских систем вооружений большой дальности.

К слову, недавно она заявила, что Европа должна продолжать укреплять обороноспособность Украины. Она также считает, что вопрос мира находится "полностью в руках Путина", поскольку именно он начал эту войну.