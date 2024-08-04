На тлі цього міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила на захист домовленості зі США про тимчасове розміщення у ФРН подібної зброї. Аргументувала вона це загрозою з боку Кремля.

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Що кажуть у Німеччині про розміщення "Томагавків"

Коментуючи вищезгадану домовленість між Сполученими Штатами та Німеччиною, Анналена Бербок пояснила, що Росія постійно розширює арсенал, за допомогою якого загрожує європейській безпеці.

Ми повинні захистити себе і наших балтійських партнерів від цього, зокрема шляхом посилення засобів стримування,

– заявила вона.

За її словами, будь-яка інша поведінка була б "не тільки безвідповідальною, а й наївною перед обличчям холоднокровного, розважливого Кремля". Бербок зауважила, що Німеччина хотіла б інших відносин, але "путінська Росія зараз є найбільшою загрозою".

Німецька посадовиця наголосила, що наразі країну захищають інвестиції у власну безпеку і силу. І до цього належить рішення про розгортання американських систем озброєнь великої дальності.

До слова, нещодавно вона заявила, що Європа має продовжувати зміцнювати обороноздатність України. Вона також вважає, що питання миру перебуває "повністю у руках Путіна", оскільки саме він розпочав цю війну.