Выходит за пределы понимания, – секретарь СНБО раскритиковал действия МОК
Международный олимпийский комитет принял решение допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям. Но решение МОК возмущают Украину.
Позицию МОК 24 Каналу прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что долго думал о том, что роднит президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и президента России Владимира Путина.
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"Они одного возраста", – сказал Данилов.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны возмущен ситуацией в Международном олимпийском комитете.
То, что они предлагают террористов привлечь к Олимпийским Играм, – это вообще выходит за пределы какого-либо понимания,
– заявил он.
Алексея Данилова удивляют заявления МОК.
"Когда они говорят, что "Беларусь и Россия – свободные демократические страны имеют отношение к олимпийскому движению"… ну, это, подчеркиваю, просто такая параноидальная вещь", – отметил он.
Как Данилов отреагировал на действия МОК: смотрите видео
Сравнение с Гитлером
Данилов отметил, что именно Гитлер проводил Олимпиаду перед Второй мировой войной.
"Так же происходило с современным Гитлером – Путиным. Но это сравнение с этим Томасом, напоминающим мне, скажем, такие отношения", – заметил он.
По мнению секретаря СНБО, это подтверждение того, что мы сейчас находимся в крайне сложном безумном мире, который выходит за определенные рамки.
Что происходит в МОК: последние новости
- Международный олимпийский комитет решил пойти на встречу спортсменам из России и Беларуси. Представители этих стран могут выступать на соревнованиях только при соблюдении антивоенных требований и только под нейтральным флагом. Это касается только спортсменов-индивидуалов и говорится только о турнирах под эгидами федераций.
- В ответ на это решение Кабмин принял постановление о запрете украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, где есть россияне.
- МОК отреагировал на это постановление. Там заявили, что украинское правительство нарушает Олимпийскую хартию. Поэтому организация предложила помощь украинским спортсменам, которые хотят соперничать с россиянами.