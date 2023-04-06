Выходит за пределы понимания, – секретарь СНБО раскритиковал действия МОК

Международный олимпийский комитет принял решение допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям. Но решение МОК возмущают Украину.

Позицию МОК 24 Каналу прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что долго думал о том, что роднит президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и президента России Владимира Путина.

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"Они одного возраста", – сказал Данилов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны возмущен ситуацией в Международном олимпийском комитете.

То, что они предлагают террористов привлечь к Олимпийским Играм, – это вообще выходит за пределы какого-либо понимания,

– заявил он.

Алексея Данилова удивляют заявления МОК.

"Когда они говорят, что "Беларусь и Россия – свободные демократические страны имеют отношение к олимпийскому движению"… ну, это, подчеркиваю, просто такая параноидальная вещь", – отметил он.

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Сравнение с Гитлером

Данилов отметил, что именно Гитлер проводил Олимпиаду перед Второй мировой войной.

"Так же происходило с современным Гитлером – Путиным. Но это сравнение с этим Томасом, напоминающим мне, скажем, такие отношения", – заметил он.

По мнению секретаря СНБО, это подтверждение того, что мы сейчас находимся в крайне сложном безумном мире, который выходит за определенные рамки.

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