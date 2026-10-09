Россия требует от Нидерландов выдать президентку Международного уголовного суда

Генеральная прокуратура России обратилась к властям Нидерландов с запросом о выдаче президентки Международного уголовного суда Томоко Акане. Также российское ведомство требует от ряда других стран экстрадиции еще восьми должностных лиц суда, в частности бывшего главного прокурора Карима Хана.

Об этом сообщают издания The Japan Times и Bloomberg.

Что добиваются россияне и как реагируют в Японии?

Российские правоохранительные органы также направили официальные обращения в ряд других стран с требованиями о задержании и передаче лиц, связанных с международным правосудием.

В ответ на такие шаги Москвы заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Масанао Одзаки подчеркнул, что японская сторона неоднократно указывала российским чиновникам на недопустимость давления на представителей правосудия.

Мы надеемся действовать надлежащим образом, в частности путем выражения дальнейших протестов российской стороне в связи с этим несправедливым шагом, опираясь на постоянную коммуникацию с МКС и другими странами-подписантами,

– отметил Масанао Одзаки.

Со своей стороны премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время заседания парламента подтвердила непоколебимость официальной позиции Токио. Она подчеркнула, что страна последовательно поддерживает Международный уголовный суд в рамках усилий по защите верховенства права и будет продолжать делать это в будущем.

Напомним, что систематическое преследование должностных лиц этого учреждения началось после того, как в марте 2023 года суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с незаконной депортацией детей с оккупированных территорий Украины. В ответ Следственный комитет и МВД России возбудили уголовные дела против прокурора Карима Хана, судей Розарио Сальваторе Айтали, Серхио Херардо Угальде Годинеса, Хайкеля Бен Махфуда и Томоко Акане.

Российские органы заочно арестовывали и объявляли в розыск представителей Гааги по мере появления новых ордеров, в частности выданных в отношении бывшего министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Как уже сообщалось на нашем сайте, 12 декабря 2025 года Московский городской суд вынес заочные приговоры девяти действующим и бывшим должностным лицам суда, назначив им наказание в виде лишения свободы на срок от 3,5 до 15 лет.