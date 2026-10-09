Про це повідомляють видання The Japan Times та Bloomberg.

Що прагнуть зробити росіяни та як реагують в Японії?

Російські правоохоронні відомства також направили офіційні звернення до низки інших країн із вимогами про затримання та передачу осіб, пов'язаних із міжнародним правосуддям.

У відповідь на такі кроки Москви заступник генерального секретаря Кабінету міністрів Японії Масанао Одзакі наголосив, що японська сторона неодноразово вказувала російським урядовцям на неприйнятність тиску на представників правосуддя.

Ми сподіваємося діяти належним чином, зокрема шляхом висловлення подальших протестів російській стороні щодо цього несправедливого кроку, спираючись на постійну комунікацію з МКС та іншими країнами-підписантами,

– зазначив Масанао Одзакі.

Зі свого боку прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїті під час засідання парламенту підтвердила непохитність офіційної позиції Токіо. Вона підкреслила, що країна послідовно підтримує Міжнародний кримінальний суд у рамках зусиль із захисту верховенства права та продовжуватиме робити це надалі.

Нагадаємо, системне переслідування посадовців інституції розпочалося після того, як у березні 2023 року суд у Гаазі видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію дітей з окупованих територій України. У відповідь Слідчий комітет і МВС Росії відкрили кримінальні справи проти прокурора Каріма Хана, суддів Розаріо Сальваторе Айтали, Серхіо Херардо Угальде Годінеса, Хайкеля Бен Махфуда та Томоко Акане.

Російські інстанції заочно арештовували та оголошували в розшук представників Гааги у міру появи нових ордерів, зокрема виданих щодо колишнього міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, 12 грудня 2025 року Московський міський суд ухвалив заочні вироки дев'ятьом чинним та колишнім посадовцям суду, призначивши їм покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3,5 до 15 років.