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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Томос, "95 квартал" и новый курс: как кандидаты ездят Украины

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      Более миллиарда гривен потратили кандидаты в президенты на предвыборные нужды. Цифры посчитали по их финансовым отчетам.

      Аналитики говорят, что в тех декларациях редко появляются расходы на избирательные турне. Поэтому транспорт, организацию сцены и технику вероятно оплачивают из теневых денег.

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      Петр Порошенко

      Пионером кандидатских гастролей стал действующий гарант Петр Порошенко. Его религиозные поездки после создания Православной церкви в Украине назвали томос-туром.

      Продолжался он с января, а с началом весны гарант переключился на светские темы "Армия-Язык-Вера", а также открывал аэропорт, дороги и театры. И срывал шапки в ответ на вопрос о пророссийском блогере Шарие.

      порошенко томос вибори
      Порошенко поездил томос-туром по Украине

      Скандал в Укроборонпроме разрушил тройной лозунг кампании Петра Порошенко. За ним начали ездить активисты "Нацкорпуса" и требовать посадить участников сделок – друга президента и экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына.

      Хотя дружинники, говорят, подконтрольные Арсену Авакову, а он на этих выборах, по мнению экспертов, сдружился с Юлией Тимошенко.

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      Юлия Тимошенко

      Юлия Тимошенко свои поездки начала с февраля и объездила почти все области. Ставку при них делала на душевные чаепития дома у избирателей, объятия, селфи и еду.

      тимошенко порошенко
      Юлия Тимошенко сменила имидж для нового политического сезона

      "Это люди с небольшими доходами, которые смотрят на социальную составляющую программ. Они соскучились по человеческому отношению государства. И Юлия Тимошенко дает им эту эмоцию", – сказал политолог Петр Охотин.

      Чтобы быть ближе к людям, Юлия Тимошенко записала видео с хот-догом на заправке, которое во все стороны высмеивали в соцсетях. А еще ходила по базарам, покупала вышиванки и сало.

      Владимир Зеленский

      Шоумен Владимир Зеленский кандидатский тур по Украине не организовывал. Как и все в его предвыборной агитации, зато использовал гастроли "95 квартала". Хотя во время концертов с иронией это опровергал.

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      "Никакой агитации. У нас просто концерт, поэтому я скажу: ЗЕдравствуйте", – говорил шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

      На сопротивление он наткнулся во Львове – группа молодых людей, которых уже замечали на заказных акциях, не пускала его на концерт в цирк. Мол, из-за того, что обещал стать на колени перед Путиным. Не помогали даже оправдания.

      зеленський вибори
      Владимир Зеленский – новый игрок на политической арене

      В Виннице концерт ко Дню святого Валентина вообще пришлось отменить, потому что в Министерстве обороны отказались предоставлять ему помещение Дома офицеров под агитацию. А вот появиться в качестве кандидата перед людьми в студии ток-шоу шоумен так и не решился. Дважды испугался прямых эфиров – на ICTV и даже на дружественном ему канале "1+1".

      Он дальше продолжает себя позиционировать как бизнесмен, как актер. И показывать, что он анти-истеблишмент, он вне политики. Это его сидения в телевизоре скорее играет ему на пользу,
      – отметил политолог Петр Охотин.

      Без скандалов не прошли туры по Украине Анатолия Гриценко. В Мариуполь его не пустила СБУ, потому что как раз объявила два дня самой высокой террористической угрозы в городе. Постоянно в разъездах и другие кандидаты, например Олег Ляшко, который любит общаться с жителями украинских сел. Или Юрий Бойко, который ездит, правда, только на восток и в Москву.

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      Путешествуют по Украине кандидаты до последнего момента – дня тишины. Но и тогда в эфире канала "1+1" будут выходить программы со скрытой агитацией Зеленского.

      "Идет такая игра, где какие-то этические, моральные стандарты отходят на второй план. В политике, как показывает опыт Украины, основной критерий – не так честность, как эффективность", – подытожил политолог Петр Охотин.

      Какие результаты последних социальных опросов?Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии обнародовали последние результаты опросов граждан о том, за кого они собираются голосовать.

      Топ-5 лидеров президентской гонки не изменились среди украинцев, которые готовы прийти на выборы и уже определились с кандидатом, за которого проголосуют:

      Владимир Зеленский 27,6%;
      Петр Порошенко 18,2%;
      Юлия Тимошенко – 12,8%;
      Юрий Бойко 11,1%;
      Анатолий Гриценко  8,4%.

      Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критично.

      вибори порошенко
      Как будут проходить выборы президента Украины

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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