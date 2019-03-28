Томос, "95 квартал" и новый курс: как кандидаты ездят Украины

Более миллиарда гривен потратили кандидаты в президенты на предвыборные нужды. Цифры посчитали по их финансовым отчетам.

Аналитики говорят, что в тех декларациях редко появляются расходы на избирательные турне. Поэтому транспорт, организацию сцены и технику вероятно оплачивают из теневых денег.

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Петр Порошенко

Пионером кандидатских гастролей стал действующий гарант Петр Порошенко. Его религиозные поездки после создания Православной церкви в Украине назвали томос-туром.

Продолжался он с января, а с началом весны гарант переключился на светские темы "Армия-Язык-Вера", а также открывал аэропорт, дороги и театры. И срывал шапки в ответ на вопрос о пророссийском блогере Шарие.



Порошенко поездил томос-туром по Украине

Скандал в Укроборонпроме разрушил тройной лозунг кампании Петра Порошенко. За ним начали ездить активисты "Нацкорпуса" и требовать посадить участников сделок – друга президента и экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына.

Хотя дружинники, говорят, подконтрольные Арсену Авакову, а он на этих выборах, по мнению экспертов, сдружился с Юлией Тимошенко.

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Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко свои поездки начала с февраля и объездила почти все области. Ставку при них делала на душевные чаепития дома у избирателей, объятия, селфи и еду.



Юлия Тимошенко сменила имидж для нового политического сезона

"Это люди с небольшими доходами, которые смотрят на социальную составляющую программ. Они соскучились по человеческому отношению государства. И Юлия Тимошенко дает им эту эмоцию", – сказал политолог Петр Охотин.

Чтобы быть ближе к людям, Юлия Тимошенко записала видео с хот-догом на заправке, которое во все стороны высмеивали в соцсетях. А еще ходила по базарам, покупала вышиванки и сало.

Владимир Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский кандидатский тур по Украине не организовывал. Как и все в его предвыборной агитации, зато использовал гастроли "95 квартала". Хотя во время концертов с иронией это опровергал.

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"Никакой агитации. У нас просто концерт, поэтому я скажу: ЗЕдравствуйте", – говорил шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

На сопротивление он наткнулся во Львове – группа молодых людей, которых уже замечали на заказных акциях, не пускала его на концерт в цирк. Мол, из-за того, что обещал стать на колени перед Путиным. Не помогали даже оправдания.



Владимир Зеленский – новый игрок на политической арене

В Виннице концерт ко Дню святого Валентина вообще пришлось отменить, потому что в Министерстве обороны отказались предоставлять ему помещение Дома офицеров под агитацию. А вот появиться в качестве кандидата перед людьми в студии ток-шоу шоумен так и не решился. Дважды испугался прямых эфиров – на ICTV и даже на дружественном ему канале "1+1".

Он дальше продолжает себя позиционировать как бизнесмен, как актер. И показывать, что он анти-истеблишмент, он вне политики. Это его сидения в телевизоре скорее играет ему на пользу,

– отметил политолог Петр Охотин.

Без скандалов не прошли туры по Украине Анатолия Гриценко. В Мариуполь его не пустила СБУ, потому что как раз объявила два дня самой высокой террористической угрозы в городе. Постоянно в разъездах и другие кандидаты, например Олег Ляшко, который любит общаться с жителями украинских сел. Или Юрий Бойко, который ездит, правда, только на восток и в Москву.

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Путешествуют по Украине кандидаты до последнего момента – дня тишины. Но и тогда в эфире канала "1+1" будут выходить программы со скрытой агитацией Зеленского.

"Идет такая игра, где какие-то этические, моральные стандарты отходят на второй план. В политике, как показывает опыт Украины, основной критерий – не так честность, как эффективность", – подытожил политолог Петр Охотин.

Какие результаты последних социальных опросов?Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии обнародовали последние результаты опросов граждан о том, за кого они собираются голосовать.



Топ-5 лидеров президентской гонки не изменились среди украинцев, которые готовы прийти на выборы и уже определились с кандидатом, за которого проголосуют:



Владимир Зеленский – 27,6%;

Петр Порошенко – 18,2%;

Юлия Тимошенко – 12,8%;

Юрий Бойко – 11,1%;

Анатолий Гриценко – 8,4%.



Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критично.



Как будут проходить выборы президента Украины