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      Томос – не разрешение Порошенко избежать политической и уголовной ответственности, – Лещенко

      194 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Прошло два месяца после обнародования информации об одном из ключевых деятелей террористической организации на оккупированных территориях – главе "военного трибунала ДНР" Николае Токаренко. Он возглавлял районный суд в Горловке, а теперь предал Украину и судит украинских военных. Токаренко "назначили" еще в марте 2016 года и за это время ни один правоохранительный орган Украины им не занимался.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

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      "Только после моего обращения в октябре 2017 года начато уголовное производство в отношении деятельности Токаренко. Однако, само дело спустили на тормозах. И, как выяснилось, на это есть свои причины!"– отметил Лещенко.

      По информации СМИ, глава трибунала ДНР Токаренко имеет влиятельного родственника-зятя, который является заместителем самого главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса!
      – сообщил нардеп.

      При этом, как свидетельствует Лещенко, прокуроры уверяют, что "в рамках досудебного расследования установлено, что Токаренко любые социальные выплаты не получает, линию разграничения за время конфликта на востоке Украины не пересекал".

      Токаренко
      У Токаренко есть влиятельный родственник в военной прокуратуре Украины – Анатолия Матиоса

      В то же время СБУ убеждает, что "гражданин Токаренко Николай Андреевич с 2014 по октябрь 2017 находился на учете как внутренне перемещенное лицо" и даже "получатель пенсии по возрасту".

      О подозрении главе "военного трибунала ДНР" Николаю Токаренку так и не сообщили, а его высокопоставленный родственник получил от президента Порошенко очередное воинское звание – генерал-майора юстиции,
      – сказал Лещенко.

      Он считает, что этот позор – безнаказанность в отношении главы "военного трибунала" у террористов, и другие "заговоры Порошенко" – не перекрыть ни одним Томосом. "Благодарность за консолидацию церквей никоим образом не должна позволить Порошенко избежать ответственности – как политической на выборах, так и уголовной после их окончания", – подытожил Сергей Лещенко.

      Видео полного выпуска блога Сергея Лещенко "Честная политика" за 24 декабря 2018

       

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Томос Анатолий Матиос ГПУ СБУ Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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