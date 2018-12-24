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      Томос – не дозвіл Порошенку уникнути політичної і кримінальної відповідальності, – Лещенко

      65 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Минуло два місяці після оприлюднення інформації про одного з ключових діячів терористичної організації на окупованих територіях – голову "військового трибуналу ДНР" Миколу Токаренка. Він очолював районний суд у Горлівці, а тепер зрадив Україну та судить українських військових. Токаренка "призначили" ще в березні 2016 року і за цей час жоден правоохоронний орган України ним не займався.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів народний депутат Сергій Лещенко.

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      "Лише після мого звернення у жовтні 2017 році розпочато кримінальне провадження відносно діяльності Токаренка. Однак, саму справу спустили на гальмах. І, як з’ясувалося, на це є свої причини!" – зазначив Лещенко.

      За інформацією ЗМІ, голова трибуналу ДНР Токаренко має впливового родича – зятя, який є заступником самого головного військового прокурора України Анатолія Матіоса!
      – повідомив нардеп.

      При цьому, як свідчить Лещенко, прокурори запевняють, що "у рамках досудового розслідування встановлено, що Токаренко будь-які соціальні виплати не отримує, лінію розмежування за час конфлікту на сході України не перетинав".

      Токаренко
      Токаренко має впливового родича у військовій прокуратурі України – Анатолія Матіоса

      Водночас СБУ переконує, що "громадянин Токаренко Микола Андрійович з 2014 по жовтень 2017 перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа" та навіть "отримувач пенсії за віком".

      Про підозру голові "військового трибуналу ДНР" Миколі Токаренку так і не повідомлено, а його високопосадовий родич отримав від президента Порошенка чергове військове звання – генерал-майора юстиції,
      – сказав Лещенко.

      Він вважає, що цю ганьбу – безкарність щодо голови "військового трибуналу" в терористів, та інші "змови Порошенка" – не перекрити жодним Томосом. "Подяка за консолідацію церков жодним чином не повинна дозволити Порошенку уникнути відповідальності – як політичної на виборах, так і кримінальної після їх закінчення", – підсумував Сергій Лещенко.

      Відео повного випуску блогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 24 грудня 2018

       

      Теги: Новини України Петро Порошенко Томос Анатолій Матіос ГПУ СБУ Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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