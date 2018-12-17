Зламали план Порошенка, – Лещенко про запобігання "схемі", яку готували чотири роки

За часів "злочинної влади" Ахметов без конкуренції захопив 25% "Дніпроенерго" за 150 мільйонів доларів. А зараз за 200 мільйонів люди Порошенка приготувалися до присвоєння 78% "Центренерго".

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів народний депутат Сергій Лещенко.

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За його словами, приватизацію "Центренерго" готували чотири роки – з 2015. Тоді інтерес до цього активу проявляв французький енергетичний гігант Gaz de France. У 2018 вивчати ситуацію приїздили інвестори з Чехії та США.

Але кожного року приватизацію "Центренерго" відкладали за вказівкою адміністрації Порошенка, знаходячи кожного разу нові приводи. Увесь цей час підприємства були обсаджені "смотрящими" Порошенка, які накопичували крадені гроші, щоб за них, зрештою, купити "Центренерго",

– повідомив нардеп.

І додав, що такий момент настав у грудні 2018 року: конкурс з приватизації "Центренерго" був призначений на 13 число, і заставу для участі в ньому внесли дві компанії.



Віталія Кропачева, бізнесмена з містечка Торез, називають "маскою чинної влади"

"Перший учасник – це фірма такого собі Віталія Кропачева, бізнесмена з донецького містечка Торез. Його називають "маскою чинної влади". Другим учасником заявилися білоруси – унітарне підприємство "Нафтобітумний завод", за яким, за словами різних конспірологів, могли сховатися лідери "Народного фронту" Іванчук та Яценюк", – пояснив Лещенко.



За "Нафтобітумним заводом" могли ховатися лідери НФ Іванчук та Яценюк

Напередодні конкурсу стало зрозуміло, що жоден світовий інвестор не прийшов, а потужний актив у тіньовому режимі вирішили відписати Кропачеву – читай: клану Порошенка. Саме він, як повідомляють джерела, мав придбати "Центренерго" в інтересах своїх тіньових партнерів із Банкової.

Коли афера викрилася, я з колегами кинув усі ресурси для запобігання цьому сценарію. Викриття наміру публічно і робота в комунікації з чиновниками влади та іноземними дипломатами допомогла зламати план Порошенка,

– наголосив Сергій Лещенко.

Нагадаємо, 11 грудня 24 канал повідомляв, що Фонд державного майна скасував конкурс з приватизації компанії "Центренерго", стартова ціна продажу якого становила понад п'ять мільярдів гривень.

Відео повного блогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 17 грудня 2018