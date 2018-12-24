16:38
24 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Чесна політика
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Зефір замість шоколаду: про ганебні змови Порошенка, які не перекрити жодним Томосом

      Чесна політика 571 Читать новость на русском

      Об'єднання українських церков є важливою історичною подією, і тут навіть критики президента мають відзначити його роль. Ініційований Петром Порошенком процес у підсумку зробить Україну сильнішою. Але важливо також пам'ятати, що досягнення історичної єдності церков є процесом, до якого долучилися цілі покоління українців. А роль президента, хоч і позитивна – за межами його офіційних повноважень.

      Якщо говорити мовою бізнесу – а такою логікою любить послуговувати чинний глава держави, – то у травні 2014 Порошенко уклав контракт з Україною на 5 років. Цей контракт – це його виборча програма "Жити по-новому", де він виклав свої зобов'язання і отримав інвестиції у свій траст – мільйони голосів.

      Читайте також: Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"

      Виконання цього контракту є його зобов'язанням на посаді – а з цим є серйозні проблеми. Тому намагання президента Порошенка розміняти отримання автокефалії на голоси українських виборців є маніпуляцією та підміною понять.

      Мовою аналогій це звучить так: Петро Порошенко 5 років тому взяв зобов'язання виробити сто тисяч тонн шоколаду, але замість цього привіз тонну зефіру. Ми дуже вдячні за зефір. Але не всі його їдять, дехто взагалі вважає його шкідливим, а дехто полюбляє зефір інших виробників тощо.

      За зефір ми вдячні, але нам все-таки потрібні наші сто тисяч тонн шоколаду, під які ми законтрактовані – від цього залежить, уникнемо ми банкрутства чи ні.

      Ахметов
      Ахметов завдяки Порошенку має не гірші умови на ринку енергетики, ніж за Януковича

      Коли Порошенко йшов на вибори, він збирався боротися з корупцією, зменшувати вплив олігархів на владу, створювати умови для малого та середнього бізнесу. У підсумку ж Ахметов завдяки Порошенку має не гірші умови на ринку енергетики, ніж в часи Януковича. Нещодавно олігарх міг замовляти собі бенкет з нагоди круглої цифри – схема "Роттердам+" принесла йому та його тіньовому партнеру з Банкової 35 мільярдів додаткових гривень.

      А посилення впливу Медведчука на процеси в Україні, про які ми багаторазово говорили, уже призвело до бійок у парламенті. Але саме Порошенко є головним "дахом" для Медведчука і дозволив структурам того викупити українські активи "Роснефти", а також трубу для прокачування дизеля, якою донедавна володіла російська "Транснефть".

      Так само Порошенко нічого не робить у питанні розслідування діяльності телеканалів Медведчука – 112 і NewsOne. Він цинічно розміняв особисту лояльність цих медіа в обмін на ігнорування рішення парламенту про санкції проти них.

      Медведчук
      Порошенко нічого не робить у питанні розслідування діяльності телеканалів Медведчука

      На виборах 2014 року Порошенко проголошував, що "в Україні мають запанувати принципи правової держави та справедливості", у тому числі – "невідворотності покарання за злочин". А в реальності, окрім Медведчука, так само спокійно можуть почувати себе і найближчі соратники Януковича. Юрій Іванющенко зняв із себе санкції Євросоюзу та анулював ордер на розшук по лінії Інтерполу.

      Днями суд Європейського союзу так само ухвалив рішення на користь екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова за накладеними на нього санкціями. Як і у випадку Іванющенка, відсутність будь-яких вироків проти цих осіб в Україні просто не залишають європейцям іншого вибору, ніж ставати на їхній бік.

      Але останній випадок "кришування" вразив навіть мене. Минуло два місяці після оприлюднення інформації про одного з ключових діячів терористичної організації на окупованих територіях – голову "військового трибуналу ДНР" Миколу Токаренка. Він очолював районний суд у Горлівці, а тепер зрадив Україну та судить українських військових.

      Іванющенко
      Юрій Іванющенко зняв із себе санкції ЄС та анулював ордер на розшук по лінії Інтерполу

      Токаренка свої "указом" призначив лідер бойовиків Захаренко ще в березні 2016 року! За цей час жоден правоохоронний орган ним не займався.
      Лише після мого звернення у жовтні 2017 році розпочато кримінальне провадження відносно діяльності Токаренка. Однак, саму справу спустили на гальмах. І, як з’ясувалося, на це є свої причини!

      За інформацією ЗМІ, голова трибуналу ДНР Токаренко має впливового родича – зятя, який є заступником самого головного військового прокурора України Анатолія Матіоса!

      За цей час отримав дві цікаві відповіді, одну з прокуратури, другу від СБУ. Так, прокурори запевняють, що "у рамках досудового розслідування встановлено, що Токаренко будь-які соціальні виплати не отримує, лінію розмежування за час конфлікту на сході України не перетинав". СБУ ж запевняє, що "громадянин Токаренко Микола Андрійович з 2014 по жовтень 2017 перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа" та навіть "отримувач пенсії за віком".

      Токаренко
      Микола Токаренко очолював районний суд в Горлівці, а тепер судить українських військових

      А ще цікавіше, що Токаренко знявся з обліку як переміщена особа одразу після подання мною заяви про злочин в Генпрокуратуру. І це дає всі підстави вважати, що йому зливали інформацію з української правоохоронної системи. А про підозру голові "військового трибуналу ДНР" Миколі Токаренку так і не повідомлено, а його високопосадовий родич отримав від президента Порошенка чергове військове звання – генерал-майора юстиції.

      Читайте також: Підступний план Порошенка: як президент хоче заслужити лояльність Трампа і позбутися Ситника

      Аналогічно Порошенком не було вжито жодних заходів щодо іншого фігуранта розслідувань Сергія Семочка.

      І цю ганьбу – змову з Ахметовим, Іванющенком, Медведчуком, безкарність щодо голови "військового трибуналу" в терористів – не перекрити жодним Томосом.

      А подяка за консолідацію церков жодним чином не повинна дозволити Порошенку уникнути відповідальності – як політичної на виборах, так і кримінальної після їх закінчення.

      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Петро Порошенко Анатолій Матіос Відеоблоги СБУ ГПУ Чесна політика Віктор Медведчук Рінат Ахметов Микола Азаров Судді
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
      сьогодні , 16:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
      817
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Зефір замість шоколаду: про ганебні змови Порошенка, які не перекрити жодним Томосом
      сьогодні , 16:00 Зефір замість шоколаду: про ганебні змови Порошенка, які не перекрити жодним Томосом
      Сергій Лещенко 564
      Чому працювати депутатом просто і без морок
      сьогодні , 15:00 Чому працювати депутатом просто і без морок
      Артем Овдієнко 192
      Перемога у групі Ліги Націй та вихід до елітного дивізіону: яким був 2018 для збірної України
      сьогодні , 14:00 Перемога у групі Ліги Націй та вихід до елітного дивізіону: яким був 2018 для збірної України
      117
      Як Порошенко підриває імідж України в світі
       19 вересня 2017 , 07:00
      Американські лобісти не врятували президента Порошенка від неприємних запитань
      4 липня 2017 , 16:00
      Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
       18 листопада , 14:00
      Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
       4 серпня , 21:00
      Як державні підприємства стають годівницями для корумпованих кланів
       18 травня , 20:00
      Верховна Рада розійшлася на канікули з величезними боргами по реформах
       21 липня 2017 , 18:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук