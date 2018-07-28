Томос об автокефалии дополнит утверждение независимости Украины, – Порошенко
Получение Томоса об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и ее самостоятельности.
Такое мнение высказал Президент Украины Петр Порошенко во время празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины.
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"Томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с мировым православием", – заявил Порошенко.
Президент добавил, что миллионы украинцев ожидают скорейшего признания Автокефальной православной церкви в Украине и готовы к нему.
"Мы возвращаем православной церкви украинскую идентичность и равное место среди православных церквей мира", – подчеркнул он.