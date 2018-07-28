Томос про автокефалію довершить утвердження незалежності України, – Порошенко

Отримання Томосу про автокефалію завершить утвердження незалежності України і її самостійності.

Таку думку висловив Президент України Петро Порошенко під час святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі – України.

Читайте також: Автокефалія церкви в Україні: Вселенський патріарх зробив важливу заяву

"Томос про автокефалію завершить утвердження незалежності України і самостійності нашої держави, зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян. Особливо тих, які зараз перебувають поза спілкуванням зі світовим православ'ям", – заявив Порошенко.

Томос про автокефалію УПЦ довершить утвердження незалежності і самостійності нашої держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян. Особливо тих, котрі зараз перебувають поза спілкуванням із вселенським православ’ям. — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 июля 2018 г.

Президент додав, що мільйони українців очікують якнайшвидшого визнання Автокефальної православної церкви в Україні і готові до нього.

"Ми повертаємо православній церкві українську ідентичність і рівне місце серед православних церков світу", – підкреслив він.