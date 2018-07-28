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Томос про автокефалію довершить утвердження незалежності України, – Порошенко

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / president.gov.ua

Отримання Томосу про автокефалію завершить утвердження незалежності України і її самостійності.

Таку думку висловив Президент України Петро Порошенко під час святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі – України.

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"Томос про автокефалію завершить утвердження незалежності України і самостійності нашої держави, зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян. Особливо тих, які зараз перебувають поза спілкуванням зі світовим православ'ям", – заявив Порошенко.

Президент додав, що мільйони українців очікують якнайшвидшого визнання Автокефальної православної церкви в Україні і готові до нього.

"Ми повертаємо православній церкві українську ідентичність і рівне місце серед православних церков світу", – підкреслив він.

 

Теги: Річниця Хрещення Русі релігія Новини України Новини політики Єдина помісна церква Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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