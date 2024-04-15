Россию продолжает затапливать "большая вода", заставляя людей покидать свои дома и эвакуироваться. На этот раз пострадал от наводнения и российский город Томск.

В этом населенном пункте река вышла из берегов и размыла автомобильную дорогу. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Томске вода из реки размыла автомобильную дорогу

В российском городе Томск в результате паводка размыло насыпную дамбу и обвалило часть плит, укрепляющих левобережную часть моста через реку Томь. Уровень воды продолжает расти.

Очевидцы также делятся кадрами с места событий, где можно увидеть, как "большая вода" размыла автомобильную дорогу. Это повлекло значительные проблемы для водителей в городе.

В Томске вода размыла автомобильную дорогу: смотрите видео

По данным российских пропагандистов, уровень воды в реке Томь возле речного вокзала в Томске поднялся на 14 сантиметров и достиг 761 сантиметра, превысив опасную отметку в 750 сантиметров. В результате в четырех сельских населенных пунктах региона объявлено чрезвычайное положение.

Повышение уровня воды также нанесло значительный ущерб, в частности, разрушило участок дороги, ведущей к озеру Сенная Курья. В ответ на это местные власти решили разобрать участок дороги вдоль Курьи, чтобы уменьшить давление и перенаправить поток воды.

В Томске размыло насыпную дамбу / Фото российских СМИ

В заявлении городской администрации сообщается, что на реке Томь в районе речного вокзала и села Казанка образовались две плотные пробки. Эти пробки вызывают осложнения гидрологической ситуации. Специалисты планируют запустить в небо квадрокоптеры, как только позволит погода и рассеется туман над Томом.

Также уровень воды в реке Том у Лагерного сада в Томске поднялся на 99 сантиметров за одну ночь, достигнув критической высоты 860 сантиметров, что лишь на 30 сантиметров ниже опасной отметки. Власти находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку ожидается дальнейшее повышение уровня воды в ближайшие дни, что приведет к штормовому предупреждению в регионе.

В качестве меры предосторожности, более 80 человек были эвакуированы из сел вблизи Томска. Ситуация в Томске остается ужасной, набережная возле Коммунального моста размыта, а количество подтопленных домов в этом районе возросло до 138. Кроме того, 93 приусадебных участка в регионе оказались под водой из-за поднятия уровня реки.