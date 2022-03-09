Тон Соловьева уже похоронный, – российский журналист о положении пропаганды

Владимир Путин перестает влиять на пропагандистов. Даже Владимир Соловьев начинает жаловаться на плохую жизнь.

Население России может понять с экранов телевизоров, будто что-то не так. Об этом в эфире 24 канала сказал российско-американский журналист и писатель Сергей Лойко.

Читайте также Это приведет к краху России, – пропагандист Соловьев не верит в победу, эфир удалили

По его словам, россияне зомбированы настолько, что не могут поверить в происходящее.

Даже Соловьев – уже не такой

Кроме этого, у них мало информации, так как получают ее от российского телевидения. На экранах телевизора появляются интервью с людьми среднего и пожилого возраста, которые очень редко заходят в интернет. Однако сейчас ситуация может измениться.

Соловьев (Владимир – 24 канал) – уже не такой. Он говорит в похоронном тоне,

– подчеркнул Лойко.

У пропагандистов плохое настроение. Даже Карен Шахназаров, который кричал, что в Украине якобы фашисты, теперь говорит, что украинцы – сплоченная нация.

Журналист рассказал о положении российской пропаганды: смотрите видео



Путин не может позволить себе проиграть

Журналист отметил, что Владимир Путин не может себе позволить проиграть войну. Однако ситуация такова, что уже российское телевидение начинает играть скорбную музыку и говорить скорбными голосами.

"Глава Кремля сейчас играет на уничтожение. Он думает, что так сможет победить. Однако украинцы героически себя защищают", – добавил Лойко.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!