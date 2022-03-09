Відтак населення Росії може зрозуміти з екранів телевізорів, ніби щось не так. Про це в ефірі 24 каналу сказав російсько-американський журналіст та письменник Сергій Лойко.

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За його словами, росіяни зомбовані настільки, що не можуть повірити в те, що відбувається насправді.

Навіть Соловйов – вже не такий

Окрім цього, вони мають мало інформації, адже отримують її з російського телебачення. На екранах телевізора з'являються інтерв'ю з людьми середнього і літнього віку, які дуже рідко заходять в інтернет. Однак зараз ситуація може змінитися.

Соловйов (Володимир – 24 канал) – вже не такий. Він розмовляє у похоронному тоні,

– наголосив Лойко.

Пропагандисти мають поганий настрій. Навіть Карен Шахназаров, який "кричав", що в Україні нібито фашисти, тепер говорить, що українці – згуртована нація.

Путін не може дозволити собі програти

Журналіст зауважив, що Володимир Путін не може дозволити собі програти війну. Однак ситуація така, що вже російське телебачення починає грати скорботну музику і говорити скорботними голосами.

"Глава Кремля зараз грає на знищення. Він думає, що ніби так зможе перемогти. Однак українці героїчно себе відстоюють", – додав Лойко.

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