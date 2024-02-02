Схема на 1,5 миллиарда гривен: Умеров отстранил руководителя департамента, который получил подозрение

Рустем Умеров отстранил руководителя одного из департаментов Минобороны Тоомаса Нахкура. Причиной такого решения стало подозрение в хищении 1,5 миллиарда гривен.

О сделке стало известно 27 января. Тогда трое причастных к хищению бюджетных средств получили подозрения от СБУ.

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Умеров отстранил Нахкура

Как сообщили в Минобороны, Рустем Умеров отстранил Нахкура от исполнения обязанностей. Причиной такого решения стало объявление подозрения в уголовном производстве, которую руководителю департамента вручили 27 января 2024 года.

Решением Министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур отстранен от исполнения служебных обязанностей,

– говорится в сообщении.

Масштабное хищение в оборонке

СБУ и Минобороны разоблачили чиновников оборонного ведомства и менеджеров "Львовского арсенала", которые вместе с топ-чиновниками украли почти 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов. Во время следствия удалось выяснить, что злоумышленники пытались украсть бюджетные деньги на приобретении 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

Контракт сделки с "Львовским арсеналом" заключили еще в августе 2022 года. Тогда Минобороны перечислило средства на счет компании, а та, в свою очередь, – на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.

Впрочем, ни одного боеприпаса поставлено так и не было, а злоумышленники просто завладели бюджетными средствами в размере 1,5 миллиарда гривен.

СБУ установила всех причастных к сделке и сообщила злоумышленникам о подозрениях. В частности их получили: