Про оборудку стало відомо 27 січня. Тоді троє причетних до розкрадання бюджетних коштів отримали підозри від СБУ.

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Умеров відсторонив Нахкура

Як повідомили у Міноборони, Рустем Умєров відсторонив Нахкура від виконання обов'язків. Причиною такого рішення стало оголошення підозри у кримінальному провадженні, яку керівнику департаменту вручили 27 січня 2024 року.

Рішенням Міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов'язків,

– мовиться у повідомленні.

Масштабне розкрадання в оборонці

СБУ та Міноборони викрили чиновників оборонного відомства і менеджерів "Львівського арсеналу", які разом з топпосадовцями вкрали майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Під час слідства вдалося з'ясувати, що зловмисники намагалися вкрасти 1,5 мільярда гривень на придбанні 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.

Контракт оборудки з "Львівським арсеналом" уклали ще у серпні 2022 року. Тоді Міноборони переказало кошти на рахунок компанії, а та, своєю чергою, – на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

Втім, жодного боєприпасу поставлено так і не було, а зловмисники просто заволоділи бюджетними коштами у розмірі 1,5 мільярда гривень.

СБУ встановила усіх причетних до оборудки та повідомила зловмисникам про підозри. Зокрема їх отримали: