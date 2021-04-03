Санкции СНБО против Топ-10 украинских контрабандистов: что известно об этих людях
Совет нацбезопасности и обороны 2 апреля ввел персональные санкции против 10 украинских контрабандистов. Говорится, в частности, о 4 одесситах – это больше всего среди остальных регионов. Львов, Закарпатье и Буковина в свою очередь имеют по 2 представителя.
Источник:24 канал
По словам президента Владимира Зеленского, такое произошло впервые в истории Украины. Вышеуказанные санкции предусматривают блокирование активов и имущества.
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Кто попал в список Топ-10 украинских контрабандистов
- Иван Бокало (зарегистрирован во Львове)
- Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)
- Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области)
- Александр Еримичук (Черновцы)
- Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
- Вадим Альперин (Одесса)
- Александр Чудаков (Одесса)
- Виктор Шерман (Одесса)
- Александр Кравченко (Одесса)
- Владимир Дидух (Львов)
Владимир Зеленский заявил, что действия этих людей привели к 300 миллиардным убыткам. Он добавил, что именно столько средств не получил государственный бюджет Украины.
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Иван Бокало
Он является экс-начальником Рава-Русской таможни. Также в свое время был депутатом Львовского областного совета от "Сильной Украины".
Запомнился прежде всего тем, что в 2014 году устроил своей дочери роскошную свадьбу в курортном Трускавце. На вечеринке в Rixos Prykarpattya тогда выступали Злата Огневич, группа ТИК, девушки Freedom-Jazz с "Вечернего Киева", а за тамаду был ведущий Александр Педан.
Обошлося мероприятие Бокало по меньшей мере в 30 тысяч долларов. Также платили за организацию и родители мужа его дочери. Последние, по словам экс-таможенника, собственно всем и занимались.
Не работаю на Львовской таможне с декабря 2010 года. Последние 4 года занимаюсь частным бизнесом, также работаю юрисконсультом. В моей декларации сумма дохода составляет 1,2 миллиона гривен. Родители жениха – тоже состоятельные люди. Они владеют предприятием по производству минеральной воды. Они могут себе устроить праздник на высшем уровне,
– убеждал тогда Бокало в комментарии "Сегодня".
Видео свадьбы львовского экс-таможенника Бокало
Владимир Дидух
Во Львове его знают как криминального авторитета по кличке "Вова Морда". Вероятно, из-за такой деятельности в 2019 году на Дидуха планировали покушение. Но преступление так и не произошло – правоохранителям удалось задержать 3 исполнителей. По данным следствия, группировка готовилось почти 3 месяца: во время подготовки арендовали квартиру в Киеве, приобрели станковый пулемет ДШК и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.
В то же время, по данным журналистов "Наши деньги. Львов", Дидух является одним из крупнейших застройщиков города. Всего по состоянию на декабрь 2019 года подконтрольные ему компании получили 6 разрешений от мэрии на строительство. Также в свое время "Вову Морду" называли одним из главных финансистов партии "Свобода".
Владимир Дидух / Фото взято из соцсетей
Валерий Пересоляк
Является президентом футбольного клуба "Минай" и одним из спонсоров политической партии "Родное Закарпатье".
Он много лет работал на таможне, последняя должность перед увольнением – заместитель начальника управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС.
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Юрий Кушнир
Как сообщает Суспильне, он является основателем фирмы "Черновицкий завод строительных материалов" и охранного агентства "Сокол". Ранее был депутатом от "Партии регионов" в Черновицком областном совете.
Кушнир фигурирует в деле о взятке экс-главы облсовета Ивана Мунтяна. По версии следствия, Кушнир вероятно дал Мунтяну 180 тысяч долларов за передачу в аренду коммунального санатория.
Александр Еримичук
Он – основатель компании "ВИП КОМ". В криминальном мире его знают как "Слон". Также является братом экс-прокурора Кицманского района на Буковине Николая Еремичука.
В 2017 году во время представления нового прокурора Черновицкой области тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко вспомнил как о "Слоне" Еримичуке, так и о Кушнире.
Смотрите видео громких заявлений Луценко о контрабанде на Буковине
Орест Фирманюк
Хотя он и зарегистрирован в Виноградове, но, по информации "Закарпатье онлайн" , никакого отношения к этому региону не имеет. Правда, в мае 2020 года издание "СтопКор" писало, что Фирманюк пытался купить должность начальника Закарпатской таможни для своего человека – Тараса Марченко. В то же время ресурс называет Фирманюка одесситом.
Интересно и то, что в сети Фирманюк – "один из крупнейших контрабандистов за последние 10 лет". Но себя он таковым не считает.
То, что у нас называют контрабандой, – это оптимизация налогообложения. Простым языком: избежание уплаты. Или существенное уменьшение. Говорится о процессах оптимизации налогообложения при импорте,
– так Фирманюк комментировал заявления о контрабандистах на Одесской таможне.
В официальных кругах его знают как бизнесмена и директора компаний "Евроавтоэкспресс" и "Валер Групп". Находится в базе "Миротворца".
Орест Фирманюк / Фото УНН
Другие Одесские контрабандисты Чудаков, Шерман и Кравченко
- Александра Чудакова называют большим контрабандистом сигарет.
- Виктор Шерман является бизнесменом. Его связывают с оформлением таможенных деклараций и инкассацией "черного нала". Также называют партнером Альперина.
- Александр Кравченко – экс-заместитель председателя Херсонской таможни.
Данные издания "Думская"
Обратите внимание "Королю контрабанды" Альперину продлили меру пресечения: детали
Вадим Альперин
Его подозревают в создании преступной организации, что совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. В результате интересы государства понесли убытки в более чем 77,7 миллиона гривен. Также ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, уклонение от уплаты налогов.
Альперина в СМИ называют "королем одесской контрабанды". Ему приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние оценивали в один миллиард долларов.
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