Совет нацбезопасности и обороны 2 апреля ввел персональные санкции против 10 украинских контрабандистов. Говорится, в частности, о 4 одесситах – это больше всего среди остальных регионов. Львов, Закарпатье и Буковина в свою очередь имеют по 2 представителя.

По словам президента Владимира Зеленского, такое произошло впервые в истории Украины. Вышеуказанные санкции предусматривают блокирование активов и имущества.

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Кто попал в список Топ-10 украинских контрабандистов

Иван Бокало (зарегистрирован во Львове)

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)

Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области)

Александр Еримичук (Черновцы)

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)

Вадим Альперин (Одесса)

Александр Чудаков (Одесса)

Виктор Шерман (Одесса)

Александр Кравченко (Одесса)

Владимир Дидух (Львов)

Владимир Зеленский заявил, что действия этих людей привели к 300 миллиардным убыткам. Он добавил, что именно столько средств не получил государственный бюджет Украины.

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Иван Бокало

Он является экс-начальником Рава-Русской таможни. Также в свое время был депутатом Львовского областного совета от "Сильной Украины".

Запомнился прежде всего тем, что в 2014 году устроил своей дочери роскошную свадьбу в курортном Трускавце. На вечеринке в Rixos Prykarpattya тогда выступали Злата Огневич, группа ТИК, девушки Freedom-Jazz с "Вечернего Киева", а за тамаду был ведущий Александр Педан.

Обошлося мероприятие Бокало по меньшей мере в 30 тысяч долларов. Также платили за организацию и родители мужа его дочери. Последние, по словам экс-таможенника , собственно всем и занимались.

Не работаю на Львовской таможне с декабря 2010 года. Последние 4 года занимаюсь частным бизнесом, также работаю юрисконсультом. В моей декларации сумма дохода составляет 1,2 миллиона гривен. Родители жениха – тоже состоятельные люди. Они владеют предприятием по производству минеральной воды. Они могут себе устроить праздник на высшем уровне,

– убеждал тогда Бокало в комментарии "Сегодня".

Видео свадьбы львовского экс-таможенника Бокало

Владимир Дидух

Во Львове его знают как криминального авторитета по кличке "Вова Морда". Вероятно, из-за такой ​​деятельности в 2019 году на Дидуха планировали покушение. Но преступление так и не произошло – правоохранителям удалось задержать 3 исполнителей. По данным следствия, группировка готовилось почти 3 месяца: во время подготовки арендовали квартиру в Киеве, приобрели станковый пулемет ДШК и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

В то же время, по данным журналистов "Наши деньги. Львов" , Дидух является одним из крупнейших застройщиков города. Всего по состоянию на декабрь 2019 года подконтрольные ему компании получили 6 разрешений от мэрии на строительство. Также в свое время "Вову Морду" называли одним из главных финансистов партии "Свобода".



Владимир Дидух / Фото взято из соцсетей

Валерий Пересоляк

Является президентом футбольного клуба "Минай" и одним из спонсоров политической партии "Родное Закарпатье".

Он много лет работал на таможне, последняя должность перед увольнением – заместитель начальника управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС.

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Юрий Кушнир

Как сообщает Суспильне , он является основателем фирмы "Черновицкий завод строительных материалов" и охранного агентства "Сокол". Ранее был депутатом от "Партии регионов" в Черновицком областном совете.

Кушнир фигурирует в деле о взятке экс-главы облсовета Ивана Мунтяна. По версии следствия, Кушнир вероятно дал Мунтяну 180 тысяч долларов за передачу в аренду коммунального санатория.

Александр Еримичук

Он – основатель компании "ВИП КОМ". В криминальном мире его знают как "Слон". Также является братом экс-прокурора Кицманского района на Буковине Николая Еремичука.

В 2017 году во время представления нового прокурора Черновицкой области тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко вспомнил как о "Слоне" Еримичуке, так и о Кушнире.

Смотрите видео громких заявлений Луценко о контрабанде на Буковине

Орест Фирманюк

Хотя он и зарегистрирован в Виноградове, но, по информации "Закарпатье онлайн" , никакого отношения к этому региону не имеет. Правда, в мае 2020 года издание "СтопКор" писало, что Фирманюк пытался купить должность начальника Закарпатской таможни для своего человека – Тараса Марченко. В то же время ресурс называет Фирманюка одесситом.

Интересно и то, что в сети Фирманюк – "один из крупнейших контрабандистов за последние 10 лет". Но себя он таковым не считает.

То, что у нас называют контрабандой, – это оптимизация налогообложения. Простым языком: избежание уплаты. Или существенное уменьшение. Говорится о процессах оптимизации налогообложения при импорте,

– так Фирманюк комментировал заявления о контрабандистах на Одесской таможне.

В официальных кругах его знают как бизнесмена и директора компаний "Евроавтоэкспресс" и "Валер Групп". Находится в базе "Миротворца".



Орест Фирманюк / Фото УНН

Другие Одесские контрабандисты Чудаков, Шерман и Кравченко

Александра Чудакова называют большим контрабандистом сигарет.

Виктор Шерман является бизнесменом. Его связывают с оформлением таможенных деклараций и инкассацией "черного нала". Также называют партнером Альперина.

Александр Кравченко – экс-заместитель председателя Херсонской таможни.

Данные издания "Думская"

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Его подозревают в создании преступной организации, что совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. В результате интересы государства понесли убытки в более чем 77,7 миллиона гривен. Также ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, уклонение от уплаты налогов.