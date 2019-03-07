Топ-10 стран, где самые лучшие условия для жизни женщин
О теме гендерной несправедливости шумит весь цивилизованный мир. Сейчас ценится профессионализм, а не пол. Например, самую большую правоохранительную структуру Европы – Европол – возглавляет Катрин де Болле, президент Литвы – Даля Грибускайте, а Кристин Лагард первая в мире женщина, которая возглавила Международный валютный фонд.
Насилие по отношению к женщинам
В августе 2014 года в силу вступила Стамбульская конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин. Международное соглашение Совета Европы отслеживает и расследует преступления против женского пола. По состоянию на 2018 год документ подписали 47 стран. В 33 из них конвенция уже действует. Еще 14 так и остались подписавшими. Среди которых, кстати, есть и Украина.
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В Турции конвенция действует еще с 2014 года. Страна там условно поделена пополам: на ортодоксальную и прогрессивную. Во второй женщины свободно одеваются, учатся, работают, словом, живут нормальной жизнью. А вот в религиозной и дальше страдают.
Чтобы уберечься от насилия, женщины вынуждены ездить только в специальных автобусах – розовых и ходить в закрытой одежде, потому что того требуют законы. Насильник может легко избежать наказания, если женщина была в короткой юбке, ехала не в том же розовом автобусе или шла без мужа. Главное оправдание за совершенное преступление – жертва сама искала приключений. В 2017 года в Турции убили 409 женщин, в этом же списке:
• изнасилование;
• сексуальные домогательства;
• роковые избиения.
Рейтинг топ-10 мест для жизни женщин
В 2017 Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг лучших мест для жизни. Основные критерии:
• уровень заработной платы;
• продолжительность жизни;
• доступ к образованию;
• фактор здоровья;
• количество в парламенте.
Рейтинг лучших мест для женщин
В список вошли 142 страны. Десятку закрыли:
- Исландия;
- Норвегия;
- Финляндия;
- Руанда;
- Швеция;
- Никарагуа;
- Словения;
- Ирландия;
- Новая Зеландия;
- Филиппины;
Однако Украина в этом списке заняла лишь 61 место.
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Исландия уже девятый год подряд лидирует в гендерном равенстве. Женщины островной страны стоят практически на одном уровне с мужчинами. Если представители сильного пола за работу в среднем получают 2900 долларов, то женщина на четыре сотни меньше. Это самая маленькая разница в мире. И то власти обещают ликвидировать ее до 2020 года.
Если говорить о исландках в цифрах, то это выглядит так:
- 38% парламента – женщины;
- 65% студентов исландских университетов – девушки;
- 80% гражданок – трудоустроены.
Место женщин в Исландии
Несмотря на такие показатели, в 2016 году в стране изнасиловали рекордное количество женщин – более 160.
Скандинавские страны сделали больше всего для того, чтобы уравнять гендерный разрыв. Секрет в том, что они максимизируют, а не минимизируют. Уровни зарплаты и одинаковые возможности идут в ногу с четким разделением. Вот это мужчина, а вот это – женщина,
– объяснил профессор университета Торонто Джордан Питерсон.
Исторически, роль завоевателей приписывалась мужчинам. Так же это происходило и в скандинавских странах. Годами ученые и археологи считали, что женщины, еще со времен викингов в этих странах выполняли роль домохозяек. Да, они занимались домашними делами. Но при необходимости – брались за оружие. Об этом свидетельствуют археологические раскопки 1900-х годов возле Стокгольма.
Видео День борьбы за женские права:
Рейтинг стран с самым плохим отношением к женщинам
В рейтинг Всемирного экономического форума попали и страны с самым плохим отношением к женщинам. Десятку, далеко не положительного, списка возглавили:
- Йемен;
- Пакистан;
- Сирия;
- Чад;
- Иран;
- Мали;
- Саудовская Аравия;
- Ливан;
- Марокко;
- Иордания.
Страны с самым плохим отношением к женщинам
Это страны, где женщина просто бесправное лицо. На это есть две причины:
• исламская религия, которая не дает возможности женщинам отстаивать свои права и заставляет подчиняться мужчине;
• военные конфликты, которые диктуют свои правила игры и не дают шанса на адаптацию.
Хуже всех из этого списка гражданкам Йемена. Их жизни скорее можно назвать выживанием. Женщин там: выдают замуж до совершеннолетия, нередко и в 9 лет, насилуют, заставляют рожать, от чего несовершеннолетние погибают, калечат, ограничивают свободу действий и тому подобное. В 2016 году в Йемене зарегистрировали восемь тысяч случаев сексуального насилия.
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В этот же негативный список попала и Саудовская Аравия. В 2014 году дошло до того, что женщину арестовали за то, что она переоделась в мужской костюм и посетила футбольный матч. Еще четыре года назад, жизнь женщины на большей части Аравийского полуострова была не слишком легкой. Но сегодня они уже имеют право работать, быть пилотами, управлять автомобилем и ходить на те же футбольные матчи.
Однако все эти сомнительные "преференции" перекрываются несколькими фактами:
- жертв изнасилования бросают в тюрьму. Если женщина контактировала с насильником до нападения, то значит виновата она.
- религиозный лидер страны Абдулазиз Али Шейх позволил мужчинам есть своих жен в случае экстремального голода.
Отношение к женщинам в Саудовской Аравии
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