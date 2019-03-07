Топ-10 стран, где самые лучшие условия для жизни женщин

О теме гендерной несправедливости шумит весь цивилизованный мир. Сейчас ценится профессионализм, а не пол. Например, самую большую правоохранительную структуру Европы – Европол – возглавляет Катрин де Болле, президент Литвы – Даля Грибускайте, а Кристин Лагард первая в мире женщина, которая возглавила Международный валютный фонд.

Насилие по отношению к женщинам

В августе 2014 года в силу вступила Стамбульская конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин. Международное соглашение Совета Европы отслеживает и расследует преступления против женского пола. По состоянию на 2018 год документ подписали 47 стран. В 33 из них конвенция уже действует. Еще 14 так и остались подписавшими. Среди которых, кстати, есть и Украина.

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В Турции конвенция действует еще с 2014 года. Страна там условно поделена пополам: на ортодоксальную и прогрессивную. Во второй женщины свободно одеваются, учатся, работают, словом, живут нормальной жизнью. А вот в религиозной и дальше страдают.

Чтобы уберечься от насилия, женщины вынуждены ездить только в специальных автобусах – розовых и ходить в закрытой одежде, потому что того требуют законы. Насильник может легко избежать наказания, если женщина была в короткой юбке, ехала не в том же розовом автобусе или шла без мужа. Главное оправдание за совершенное преступление – жертва сама искала приключений. В 2017 года в Турции убили 409 женщин, в этом же списке:

• изнасилование;

• сексуальные домогательства;

• роковые избиения.

Рейтинг топ-10 мест для жизни женщин

В 2017 Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг лучших мест для жизни. Основные критерии:

• уровень заработной платы;

• продолжительность жизни;

• доступ к образованию;

• фактор здоровья;

• количество в парламенте.



Рейтинг лучших мест для женщин

В список вошли 142 страны. Десятку закрыли:

Исландия; Норвегия; Финляндия; Руанда; Швеция; Никарагуа; Словения; Ирландия; Новая Зеландия; Филиппины;

Однако Украина в этом списке заняла лишь 61 место.

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Исландия уже девятый год подряд лидирует в гендерном равенстве. Женщины островной страны стоят практически на одном уровне с мужчинами. Если представители сильного пола за работу в среднем получают 2900 долларов, то женщина на четыре сотни меньше. Это самая маленькая разница в мире. И то власти обещают ликвидировать ее до 2020 года.

Если говорить о исландках в цифрах, то это выглядит так:

38% парламента – женщины; 65% студентов исландских университетов – девушки; 80% гражданок – трудоустроены.



Место женщин в Исландии

Несмотря на такие показатели, в 2016 году в стране изнасиловали рекордное количество женщин – более 160.

Скандинавские страны сделали больше всего для того, чтобы уравнять гендерный разрыв. Секрет в том, что они максимизируют, а не минимизируют. Уровни зарплаты и одинаковые возможности идут в ногу с четким разделением. Вот это мужчина, а вот это – женщина,

– объяснил профессор университета Торонто Джордан Питерсон.

Исторически, роль завоевателей приписывалась мужчинам. Так же это происходило и в скандинавских странах. Годами ученые и археологи считали, что женщины, еще со времен викингов в этих странах выполняли роль домохозяек. Да, они занимались домашними делами. Но при необходимости – брались за оружие. Об этом свидетельствуют археологические раскопки 1900-х годов возле Стокгольма.

Видео День борьбы за женские права:

Рейтинг стран с самым плохим отношением к женщинам

В рейтинг Всемирного экономического форума попали и страны с самым плохим отношением к женщинам. Десятку, далеко не положительного, списка возглавили:

Йемен; Пакистан; Сирия; Чад; Иран; Мали; Саудовская Аравия; Ливан; Марокко; Иордания.



Страны с самым плохим отношением к женщинам

Это страны, где женщина просто бесправное лицо. На это есть две причины:

• исламская религия, которая не дает возможности женщинам отстаивать свои права и заставляет подчиняться мужчине;

• военные конфликты, которые диктуют свои правила игры и не дают шанса на адаптацию.

Хуже всех из этого списка гражданкам Йемена. Их жизни скорее можно назвать выживанием. Женщин там: выдают замуж до совершеннолетия, нередко и в 9 лет, насилуют, заставляют рожать, от чего несовершеннолетние погибают, калечат, ограничивают свободу действий и тому подобное. В 2016 году в Йемене зарегистрировали восемь тысяч случаев сексуального насилия.

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В этот же негативный список попала и Саудовская Аравия. В 2014 году дошло до того, что женщину арестовали за то, что она переоделась в мужской костюм и посетила футбольный матч. Еще четыре года назад, жизнь женщины на большей части Аравийского полуострова была не слишком легкой. Но сегодня они уже имеют право работать, быть пилотами, управлять автомобилем и ходить на те же футбольные матчи.

Однако все эти сомнительные "преференции" перекрываются несколькими фактами:

жертв изнасилования бросают в тюрьму. Если женщина контактировала с насильником до нападения, то значит виновата она. религиозный лидер страны Абдулазиз Али Шейх позволил мужчинам есть своих жен в случае экстремального голода.

Отношение к женщинам в Саудовской Аравии

Что известно о правах женщин в США – смотрите в программе.