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      Топ-10 стран, где самые лучшие условия для жизни женщин

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      О теме гендерной несправедливости шумит весь цивилизованный мир. Сейчас ценится профессионализм, а не пол. Например, самую большую правоохранительную структуру Европы – Европол – возглавляет Катрин де Болле, президент Литвы – Даля Грибускайте, а Кристин Лагард первая в мире женщина, которая возглавила Международный валютный фонд.

      Насилие по отношению к женщинам

      В августе 2014 года в силу вступила Стамбульская конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин. Международное соглашение Совета Европы отслеживает и расследует преступления против женского пола. По состоянию на 2018 год документ подписали 47 стран. В 33 из них конвенция уже действует. Еще 14 так и остались подписавшими. Среди которых, кстати, есть и Украина.

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      В Турции конвенция действует еще с 2014 года. Страна там условно поделена пополам: на ортодоксальную и прогрессивную. Во второй женщины свободно одеваются, учатся, работают, словом, живут нормальной жизнью. А вот в религиозной и дальше страдают.

      Чтобы уберечься от насилия, женщины вынуждены ездить только в специальных автобусах – розовых и ходить в закрытой одежде, потому что того требуют законы. Насильник может легко избежать наказания, если женщина была в короткой юбке, ехала не в том же розовом автобусе или шла без мужа. Главное оправдание за совершенное преступление – жертва сама искала приключений. В 2017 года в Турции убили 409 женщин, в этом же списке:

      • изнасилование;
      • сексуальные домогательства;
      • роковые избиения.

      Рейтинг топ-10 мест для жизни женщин

      В 2017 Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг лучших мест для жизни. Основные критерии:

      • уровень заработной платы;
      • продолжительность жизни;
      • доступ к образованию;
      • фактор здоровья;
      • количество в парламенте.

      рейтинг країн для жінок
      Рейтинг лучших мест для женщин

      В список вошли 142 страны. Десятку закрыли:

      1. Исландия;
      2. Норвегия;
      3. Финляндия;
      4. Руанда;
      5. Швеция;
      6. Никарагуа;
      7. Словения;
      8. Ирландия;
      9. Новая Зеландия;
      10. Филиппины;

      Однако Украина в этом списке заняла лишь 61 место.

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      Исландия уже девятый год подряд лидирует в гендерном равенстве. Женщины островной страны стоят практически на одном уровне с мужчинами. Если представители сильного пола за работу в среднем получают 2900 долларов, то женщина на четыре сотни меньше. Это самая маленькая разница в мире. И то власти обещают ликвидировать ее до 2020 года.

      Если говорить о исландках в цифрах, то это выглядит так:

      1. 38% парламента – женщины;
      2. 65% студентов исландских университетов – девушки;
      3. 80% гражданок – трудоустроены.

      ісландія
      Место женщин в Исландии

      Несмотря на такие показатели, в 2016 году в стране изнасиловали рекордное количество женщин – более 160.

      Скандинавские страны сделали больше всего для того, чтобы уравнять гендерный разрыв. Секрет в том, что они максимизируют, а не минимизируют. Уровни зарплаты и одинаковые возможности идут в ногу с четким разделением. Вот это мужчина, а вот это – женщина,
      – объяснил профессор университета Торонто Джордан Питерсон.

      Исторически, роль завоевателей приписывалась мужчинам. Так же это происходило и в скандинавских странах. Годами ученые и археологи считали, что женщины, еще со времен викингов в этих странах выполняли роль домохозяек. Да, они занимались домашними делами. Но при необходимости – брались за оружие. Об этом свидетельствуют археологические раскопки 1900-х годов возле Стокгольма.

      Видео День борьбы за женские права:

      Рейтинг стран с самым плохим отношением к женщинам

      В рейтинг Всемирного экономического форума попали и страны с самым плохим отношением к женщинам. Десятку, далеко не положительного, списка возглавили:

      1. Йемен;
      2. Пакистан;
      3. Сирия;
      4. Чад;
      5. Иран;
      6. Мали;
      7. Саудовская Аравия;
      8. Ливан;
      9. Марокко;
      10. Иордания.

      рейтинг найгірших місць для жінок
      Страны с самым плохим отношением к женщинам

      Это страны, где женщина просто бесправное лицо. На это есть две причины:

      • исламская религия, которая не дает возможности женщинам отстаивать свои права и заставляет подчиняться мужчине;
      • военные конфликты, которые диктуют свои правила игры и не дают шанса на адаптацию.

      Хуже всех из этого списка гражданкам Йемена. Их жизни скорее можно назвать выживанием. Женщин там: выдают замуж до совершеннолетия, нередко и в 9 лет, насилуют, заставляют рожать, от чего несовершеннолетние погибают, калечат, ограничивают свободу действий и тому подобное. В 2016 году в Йемене зарегистрировали восемь тысяч случаев сексуального насилия.

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      В этот же негативный список попала и Саудовская Аравия. В 2014 году дошло до того, что женщину арестовали за то, что она переоделась в мужской костюм и посетила футбольный матч. Еще четыре года назад, жизнь женщины на большей части Аравийского полуострова была не слишком легкой. Но сегодня они уже имеют право работать, быть пилотами, управлять автомобилем и ходить на те же футбольные матчи.

      Однако все эти сомнительные "преференции" перекрываются несколькими фактами:

      1. жертв изнасилования бросают в тюрьму. Если женщина контактировала с насильником до нападения, то значит виновата она.
      2. религиозный лидер страны Абдулазиз Али Шейх позволил мужчинам есть своих жен в случае экстремального голода.

      жінки в ЄменіОтношение к женщинам в Саудовской Аравии

      Что известно о правах женщин в США – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины рейтинги Новости Турции Саудовская Аравия Европа Гендерное равенство Запятая
      Источник: 24 канал
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