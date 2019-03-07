Топ-10 країн, де найкращі умови для життя жінок

Про тему гендерної несправедливості гомонить весь цивілізований світ. Нині цінується професіоналізм, а не стать. Наприклад, найбільшу правоохоронну структуру Європи – Європол – очолює Катрін де Боллє, президентом Литвом є Даля Грибускайте, а Крістін Лаґард перша у світі жінка, яка очолила Міжнародний валютний фонд.

Насильство щодо жінок

У серпні 2014 року чинності набрала Стамбульська конвенція про запобігання насильства щодо жінок. Міжнародна угода Ради Європи відстежує і розслідує злочини проти жіночої статі. Станом на 2018 рік документ підписали 47 країн. У 33 із них конвенція вже діє. Ще 14 так і залишилися підписантами. Серед яких, до речі, є й Україна.

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В Туреччині конвенція діє ще з 2014 року. Країна там умовно поділена навпіл: на ортодоксальну і прогресивну. У другій жінки вільно одягаються, навчаються, працюють, словом живуть нормальним життям. А от у релігійній і далі страждають.

Щоб вберегтися від насильства, жінки вимушені їздити тільки на спеціальних автобусах – рожевих і ходити у закритому одязі, бо того вимагають закони. Ґвалтівник може легко уникнути покарання, якщо жінка була в короткій спідниці, їхала не в тому самому рожевому автобусі чи йшла без чоловіка. Головне виправдання за скоєний злочин – жертва сама шукала пригод. 2017 року в Туреччині вбили 409 жінок через:

• зґвалтування;

• сексуальні домагання;

• фатальні побиття.

Рейтинг топ-10 місць для життя жінок

2017 року Всесвітній економічний форум опублікував рейтинг найкращих місць для життя жінок. Основні критерії:

• рівень заробітної плати;

• тривалість життя;

• доступ до освіти;

• фактор здоров'я;

• кількість у парламенті.



Рейтинг найкращих місць для жінок

У список увійшли 142 країни. Десятку закрили:

Ісландія; Норвегія; Фінляндія; Руанда; Швеція; Нікарагуа; Словенія; Ірландія; Нова Зеландія; Філіппіни;

Однак Україна у цьому списку посіла лише 61 місце.

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Ісландія вже дев'ятий рік поспіль тримає лідерство у гендерній рівності. Жінки з острівної країни стоять практично на одному рівні із чоловіками. Якщо представники сильної статі за роботу в середньому отримують 2900 доларів, то жінка на чотири сотні менше. Це найменша різниця у світі. І то влада обіцяє ліквідувати її до 2020 року.

Якщо говорити про ісландок в цифрах, то це виглядає так:

38% парламенту – жінки; 65% студентів ісландських університетів – дівчата; 80% громадянок – працевлаштовані.



Місце жінок в Ісландії

Попри такі показники, 2016 року в країні зґвалтували рекордну кількість жінок – понад 160.

Скандинавські країни зробили найбільше для того, щоб урівняти гендерний розрив. Секрет в тому, що вони максимізують, а не мінімізують. Рівні зарплати й однакові можливості йдуть в ногу з чітким поділом. Ось це чоловік, а ось це – жінка,

– пояснив професор університету Торонто Джордан Пітерсон.

Історично, роль завойовників приписувалася чоловікам. Так само це відбувалося і в скандинавських країнах. Роками науковці та археологи вважали, що жінки, ще з часів вікінгів у цих країнах виконували роль домогосподинь. Так, вони займалися хатніми справами. Але за потреби – бралися за зброю. Про це свідчать археологічні розкопки 1900 років біля Стокгольма.

Відео про День боротьби за жіночі права:

Рейтинг країн із найгіршим ставленням до жінок

У рейтингу Всесвітнього економічного форуму потрапили та країни із найгіршим ставленням до жінок. Десятку далеко не позитивного списку очолили:

Ємен; Пакистан; Сирія; Чад; Іран; Малі; Саудівська Аравія; Ліван; Марокко; Йорданія.



Країни із найгіршим ставленням до жінок

Це країни, де жінка просто безправна особа. На це є дві причини:

• ісламська релігія, яка не дає можливості жінкам відстоювати свої права і змушує підкорятися чоловікові;

• військові конфлікти, які диктують свої правила гри та не дають шансу на адаптацію.

Найгірше із цього списку громадянкам Ємену. Їхнє життя скоріше можна назвати виживанням. Жінок там: видають заміж до повноліття, не рідко і в 9 років, ґвалтують, змушують народжувати, від чого неповнолітні гинуть, калічать, обмежують свободу дій тощо. У 2016 році у Ємені зареєстрували вісім тисяч випадків сексуального насильства.

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У цей же негативний список потрапила і Саудівська Аравія. У 2014 році дійшло до того, що жінку заарештували за те, що вона перевдягнулася в чоловічий костюм і відвідала футбольний матч. Ще чотири роки тому, життя жінки на більшій частині аравійського півострова було не надто легким. Але сьогодні вони вже мають право працювати, бути пілотами, кермувати автомобілем і ходити на ті ж футбольні матчі.

Проте всі ці сумнівні "преференції" перекриваються кількома фактами:

жертв зґвалтування кидають до в'язниці. Якщо жінка контактувала із нападником до нападу, то значить винна вона. релігійний лідер країни Абдулазіз Алі Шейх дозволив чоловікам їсти своїх дружин шматками в разі екстремального голодування.



Ставлення до жінок в Саудівській Аравії

Що відомо про права жінок у США – дивіться у програмі.