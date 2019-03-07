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      Топ-10 країн, де найкращі умови для життя жінок

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      Про тему гендерної несправедливості гомонить весь цивілізований світ. Нині цінується професіоналізм, а не стать. Наприклад, найбільшу правоохоронну структуру Європи – Європол – очолює Катрін де Боллє, президентом Литвом є Даля Грибускайте, а Крістін Лаґард перша у світі жінка, яка очолила Міжнародний валютний фонд.

      Насильство щодо жінок 

      У серпні 2014 року чинності набрала Стамбульська конвенція про запобігання насильства щодо жінок. Міжнародна угода Ради Європи відстежує і розслідує злочини проти жіночої статі. Станом на 2018 рік документ підписали 47 країн. У 33 із них конвенція вже діє. Ще 14 так і залишилися підписантами. Серед яких, до речі, є й Україна.

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      В Туреччині конвенція діє ще з 2014 року. Країна там умовно поділена навпіл: на ортодоксальну і прогресивну. У другій жінки вільно одягаються, навчаються, працюють, словом живуть нормальним життям. А от у релігійній і далі страждають.

      Щоб вберегтися від насильства, жінки вимушені їздити тільки на спеціальних автобусах – рожевих і ходити у закритому одязі, бо того вимагають закони. Ґвалтівник може легко уникнути покарання, якщо жінка була в короткій спідниці, їхала не в тому самому рожевому автобусі чи йшла без чоловіка. Головне виправдання за скоєний злочин – жертва сама шукала пригод. 2017 року в Туреччині вбили 409 жінок через:

      • зґвалтування;
      • сексуальні домагання;
      • фатальні побиття.

      Рейтинг топ-10 місць для життя жінок

      2017 року Всесвітній економічний форум опублікував рейтинг найкращих місць для життя жінок. Основні критерії:

      • рівень заробітної плати;
      • тривалість життя;
      • доступ до освіти;
      • фактор здоров'я;
      • кількість у парламенті. 

      рейтинг країн для жінок
      Рейтинг найкращих місць для жінок

      У список увійшли 142 країни. Десятку закрили:

      1. Ісландія;
      2. Норвегія;
      3. Фінляндія;
      4. Руанда;
      5. Швеція;
      6. Нікарагуа;
      7. Словенія;
      8. Ірландія;
      9. Нова Зеландія;
      10. Філіппіни;

      Однак Україна у цьому списку посіла лише 61 місце. 

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      Ісландія вже дев'ятий рік поспіль тримає лідерство у гендерній рівності. Жінки з острівної країни стоять практично на одному рівні із чоловіками. Якщо представники сильної статі за роботу в середньому отримують 2900 доларів, то жінка на чотири сотні менше. Це найменша різниця у світі. І то влада обіцяє ліквідувати її до 2020 року.

      Якщо говорити про ісландок в цифрах, то це виглядає так:

      1. 38% парламенту – жінки;
      2. 65% студентів ісландських університетів – дівчата;
      3. 80% громадянок – працевлаштовані.

      ісландія
      Місце жінок в Ісландії

      Попри такі показники, 2016 року в країні зґвалтували рекордну кількість жінок – понад 160.

      Скандинавські країни зробили найбільше для того, щоб урівняти гендерний розрив. Секрет в тому, що вони максимізують, а не мінімізують. Рівні зарплати й однакові можливості йдуть в ногу з чітким поділом. Ось це чоловік, а ось це – жінка,
      – пояснив професор університету Торонто Джордан Пітерсон.

      Історично, роль завойовників приписувалася чоловікам. Так само це відбувалося і в скандинавських країнах. Роками науковці та археологи вважали, що жінки, ще з часів вікінгів у цих країнах виконували роль домогосподинь. Так, вони займалися хатніми справами. Але за потреби – бралися за зброю. Про це свідчать археологічні розкопки 1900 років біля Стокгольма.

      Відео про День боротьби за жіночі права:

      Рейтинг країн із найгіршим ставленням до жінок

      У рейтингу Всесвітнього економічного форуму потрапили та країни із найгіршим ставленням до жінок. Десятку далеко не позитивного списку очолили:

      1. Ємен;
      2. Пакистан;
      3. Сирія;
      4. Чад;
      5. Іран;
      6. Малі;
      7. Саудівська Аравія;
      8. Ліван;
      9. Марокко;
      10. Йорданія.

      рейтинг найгірших місць для жінок
      Країни із найгіршим ставленням до жінок

      Це країни, де жінка просто безправна особа. На це є дві причини:

      • ісламська релігія, яка не дає можливості жінкам відстоювати свої права і змушує підкорятися чоловікові;
      • військові конфлікти, які диктують свої правила гри та не дають шансу на адаптацію. 

      Найгірше із цього списку громадянкам Ємену. Їхнє життя скоріше можна назвати виживанням. Жінок там: видають заміж до повноліття, не рідко і в 9 років, ґвалтують, змушують народжувати, від чого неповнолітні гинуть, калічать, обмежують свободу дій тощо. У 2016 році у Ємені зареєстрували вісім тисяч випадків сексуального насильства.

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      У цей же негативний список потрапила і Саудівська Аравія. У 2014 році дійшло до того, що жінку заарештували за те, що вона перевдягнулася в чоловічий костюм і відвідала футбольний матч. Ще чотири роки тому, життя жінки на більшій частині аравійського півострова було не надто легким. Але сьогодні вони вже мають право працювати, бути пілотами, кермувати автомобілем і ходити на ті ж футбольні матчі.

      Проте всі ці сумнівні "преференції" перекриваються кількома фактами:

      1. жертв зґвалтування кидають до в'язниці. Якщо жінка контактувала із нападником до нападу, то значить винна вона.
      2. релігійний лідер країни Абдулазіз Алі Шейх дозволив чоловікам їсти своїх дружин шматками в разі екстремального голодування. 

      жінки в Ємені
      Ставлення до жінок в Саудівській Аравії

      Що відомо про права жінок у США – дивіться у програмі. 

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      Джерело: 24 канал
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