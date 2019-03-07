Топ-10 країн, де найкращі умови для життя жінок
Про тему гендерної несправедливості гомонить весь цивілізований світ. Нині цінується професіоналізм, а не стать. Наприклад, найбільшу правоохоронну структуру Європи – Європол – очолює Катрін де Боллє, президентом Литвом є Даля Грибускайте, а Крістін Лаґард перша у світі жінка, яка очолила Міжнародний валютний фонд.
Насильство щодо жінок
У серпні 2014 року чинності набрала Стамбульська конвенція про запобігання насильства щодо жінок. Міжнародна угода Ради Європи відстежує і розслідує злочини проти жіночої статі. Станом на 2018 рік документ підписали 47 країн. У 33 із них конвенція вже діє. Ще 14 так і залишилися підписантами. Серед яких, до речі, є й Україна.
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В Туреччині конвенція діє ще з 2014 року. Країна там умовно поділена навпіл: на ортодоксальну і прогресивну. У другій жінки вільно одягаються, навчаються, працюють, словом живуть нормальним життям. А от у релігійній і далі страждають.
Щоб вберегтися від насильства, жінки вимушені їздити тільки на спеціальних автобусах – рожевих і ходити у закритому одязі, бо того вимагають закони. Ґвалтівник може легко уникнути покарання, якщо жінка була в короткій спідниці, їхала не в тому самому рожевому автобусі чи йшла без чоловіка. Головне виправдання за скоєний злочин – жертва сама шукала пригод. 2017 року в Туреччині вбили 409 жінок через:
• зґвалтування;
• сексуальні домагання;
• фатальні побиття.
Рейтинг топ-10 місць для життя жінок
2017 року Всесвітній економічний форум опублікував рейтинг найкращих місць для життя жінок. Основні критерії:
• рівень заробітної плати;
• тривалість життя;
• доступ до освіти;
• фактор здоров'я;
• кількість у парламенті.
Рейтинг найкращих місць для жінок
У список увійшли 142 країни. Десятку закрили:
- Ісландія;
- Норвегія;
- Фінляндія;
- Руанда;
- Швеція;
- Нікарагуа;
- Словенія;
- Ірландія;
- Нова Зеландія;
- Філіппіни;
Однак Україна у цьому списку посіла лише 61 місце.
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Ісландія вже дев'ятий рік поспіль тримає лідерство у гендерній рівності. Жінки з острівної країни стоять практично на одному рівні із чоловіками. Якщо представники сильної статі за роботу в середньому отримують 2900 доларів, то жінка на чотири сотні менше. Це найменша різниця у світі. І то влада обіцяє ліквідувати її до 2020 року.
Якщо говорити про ісландок в цифрах, то це виглядає так:
- 38% парламенту – жінки;
- 65% студентів ісландських університетів – дівчата;
- 80% громадянок – працевлаштовані.
Місце жінок в Ісландії
Попри такі показники, 2016 року в країні зґвалтували рекордну кількість жінок – понад 160.
Скандинавські країни зробили найбільше для того, щоб урівняти гендерний розрив. Секрет в тому, що вони максимізують, а не мінімізують. Рівні зарплати й однакові можливості йдуть в ногу з чітким поділом. Ось це чоловік, а ось це – жінка,
– пояснив професор університету Торонто Джордан Пітерсон.
Історично, роль завойовників приписувалася чоловікам. Так само це відбувалося і в скандинавських країнах. Роками науковці та археологи вважали, що жінки, ще з часів вікінгів у цих країнах виконували роль домогосподинь. Так, вони займалися хатніми справами. Але за потреби – бралися за зброю. Про це свідчать археологічні розкопки 1900 років біля Стокгольма.
Відео про День боротьби за жіночі права:
Рейтинг країн із найгіршим ставленням до жінок
У рейтингу Всесвітнього економічного форуму потрапили та країни із найгіршим ставленням до жінок. Десятку далеко не позитивного списку очолили:
- Ємен;
- Пакистан;
- Сирія;
- Чад;
- Іран;
- Малі;
- Саудівська Аравія;
- Ліван;
- Марокко;
- Йорданія.
Країни із найгіршим ставленням до жінок
Це країни, де жінка просто безправна особа. На це є дві причини:
• ісламська релігія, яка не дає можливості жінкам відстоювати свої права і змушує підкорятися чоловікові;
• військові конфлікти, які диктують свої правила гри та не дають шансу на адаптацію.
Найгірше із цього списку громадянкам Ємену. Їхнє життя скоріше можна назвати виживанням. Жінок там: видають заміж до повноліття, не рідко і в 9 років, ґвалтують, змушують народжувати, від чого неповнолітні гинуть, калічать, обмежують свободу дій тощо. У 2016 році у Ємені зареєстрували вісім тисяч випадків сексуального насильства.
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У цей же негативний список потрапила і Саудівська Аравія. У 2014 році дійшло до того, що жінку заарештували за те, що вона перевдягнулася в чоловічий костюм і відвідала футбольний матч. Ще чотири роки тому, життя жінки на більшій частині аравійського півострова було не надто легким. Але сьогодні вони вже мають право працювати, бути пілотами, кермувати автомобілем і ходити на ті ж футбольні матчі.
Проте всі ці сумнівні "преференції" перекриваються кількома фактами:
- жертв зґвалтування кидають до в'язниці. Якщо жінка контактувала із нападником до нападу, то значить винна вона.
- релігійний лідер країни Абдулазіз Алі Шейх дозволив чоловікам їсти своїх дружин шматками в разі екстремального голодування.
Ставлення до жінок в Саудівській Аравії
Що відомо про права жінок у США – дивіться у програмі.