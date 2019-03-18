ТОП-10 зданий года по версии Archdaily

Авторитетное архитектурное издание Archdaily объявило лауреатов собственной ежегодной премии "Здание года".

Победителей выбирали в 15 категориях. Недвижимость 24 предлагает рассмотреть, как выглядят лучшие здания года по версии одного из самых влиятельных изданий в области архитектуры.

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Индустриальная архитектура

Ликеро-водочный завод Macallan и центр посетителей в Шотландии специализируется на изготовлении знаменитого шотландского виски

Проект архитектурного бюро Rogers Stirk Harbour + Partners уникален тем, что вся линия производства расположилась в одном помещении и посетители могут воочию наблюдать за процессом.

Жилой дом

Кирпичная пещера от H&P Architects по замыслу создателей должна дарить ее жителям ощущение природного пространства.

"Изюминкой" этого здания является пространство между наружными стенами, в котором оборудованы коридоры-лабиринты и зеленые зоны.

Жилой комплекс

В этой номинации победу одержал комплекс Future Towers в Индии, спроектированный голландским архитектурным бюро MVRDV.

Вместо отдельных одинаковых многоэтажек, бюро представило причудливую конструкцию, похожую на гору со своими пиками и долинами.

Отель

В номинации "Отель" читатели отдали победу творению Morpheus от Zaha Hadid Architects. 40-этажный отель на 770 комнат был возведен в 2018 году.

Это сооружение в Макао больше напоминает скелет доисторического животного правильной прямоугольной формы. Интерьер здания дополнен самыми разнообразными геометрическими узорами.

Здание медицинского назначения

Центр традиционной китайской медицины в городе Вэйхай от студии GLA признали лауреатом в этой номинации.

Территория комплекса занимает 8 тысяч квадратных метров и разделена на 3 основные части: выставочный зал, санаторий и медицинский центр.

Самым большим вызовом для архитекторов было найти баланс между требованиями заказчика и собственным видением, поэтому сооружение получилась очень многогранным с переплетением стилей.

Здание религиозного назначения

Реставрацией часовен Imaculada и Cheia de Graça в Португалии занималось местное бюро Cerejeira Fontes Architects.

Задачей проекта было превратить место для молитвы в пространство для членов семинарии.

Особенностью интерьера являются подпорные колонны из дерева, которые создают впечатление своеобразного леса у алтаря.

Здание общественного назначения

Над комплексом Sesc 24 в Бразилии работала студия MMBB Arquitetos в сотрудничестве с легендарным местным архитектором Паулу Мендесом да Роша.

В многофункциональном здании расположились ресторан, бассейн, студия танцев, библиотека и ряд других помещений, предназначенных для культурных и рекреационных зон.

Комплекс также имеет целью эффективно восстановить общественную жизнь в этом районе Сан-Паулу.

Здание коммерческого назначения

Торговый центр Coal Drops Yard неподалеку от Лондона от Heatherwick Studio является еще одним замечательным примером ревитализации пространства.

Ранее здесь были угольные станции и задачей архитекторов было превратить эти полузаброшенные территории в место встреч и торговли.

Дизайн интерьера

В номинации "Дизайн интерьера" по версии читателей издания Archdaily победил гостевой дом The Other Place от Studio 10.

Недвижимость 24 писала об этом необычном мини-отеле в Китае, интерьер которого напоминает иллюстрации из сказок об Алисе в Зазеркалье.