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      ТОП-10 зданий года по версии Archdaily

      31 Читати новину українською
      10 зданий года по версии Archdaily
      10 зданий года по версии Archdaily / Коллаж 24 канала

      Авторитетное архитектурное издание Archdaily объявило лауреатов собственной ежегодной премии "Здание года".

      Победителей выбирали в 15 категориях. Недвижимость 24 предлагает рассмотреть, как выглядят лучшие здания года по версии одного из самых влиятельных изданий в области архитектуры.

      Смотрите также: Топ-10 самых ожидаемых сооружений 2019 года

      Индустриальная архитектура

      Ликеро-водочный завод Macallan и центр посетителей в Шотландии специализируется на изготовлении знаменитого шотландского виски

      Проект архитектурного бюро Rogers Stirk Harbour + Partners уникален тем, что вся линия производства расположилась в одном помещении и посетители могут воочию наблюдать за процессом.

       

       

      Жилой дом

      Кирпичная пещера от H&P Architects по замыслу создателей должна дарить ее жителям ощущение природного пространства.

      "Изюминкой" этого здания является пространство между наружными стенами, в котором оборудованы коридоры-лабиринты и зеленые зоны.

       

       

      Жилой комплекс

      В этой номинации победу одержал комплекс Future Towers в Индии, спроектированный голландским архитектурным бюро MVRDV.

      Вместо отдельных одинаковых многоэтажек, бюро представило причудливую конструкцию, похожую на гору со своими пиками и долинами.

       

       

      Отель

      В номинации "Отель" читатели отдали победу творению Morpheus от Zaha Hadid Architects. 40-этажный отель на 770 комнат был возведен в 2018 году.

      Это сооружение в Макао больше напоминает скелет доисторического животного правильной прямоугольной формы. Интерьер здания дополнен самыми разнообразными геометрическими узорами.

       

       

      Здание медицинского назначения

      Центр традиционной китайской медицины в городе Вэйхай от студии GLA признали лауреатом в этой номинации.

      Территория комплекса занимает 8 тысяч квадратных метров и разделена на 3 основные части: выставочный зал, санаторий и медицинский центр.

      Самым большим вызовом для архитекторов было найти баланс между требованиями заказчика и собственным видением, поэтому сооружение получилась очень многогранным с переплетением стилей.

       

       

      Здание религиозного назначения

      Реставрацией часовен Imaculada и Cheia de Graça в Португалии занималось местное бюро Cerejeira Fontes Architects.

      Задачей проекта было превратить место для молитвы в пространство для членов семинарии.

      Особенностью интерьера являются подпорные колонны из дерева, которые создают впечатление своеобразного леса у алтаря.

       

       

      Здание общественного назначения

      Над комплексом Sesc 24 в Бразилии работала студия MMBB Arquitetos в сотрудничестве с легендарным местным архитектором Паулу Мендесом да Роша.

      В многофункциональном здании расположились ресторан, бассейн, студия танцев, библиотека и ряд других помещений, предназначенных для культурных и рекреационных зон.

      Комплекс также имеет целью эффективно восстановить общественную жизнь в этом районе Сан-Паулу.

       

       

      Здание коммерческого назначения

      Торговый центр Coal Drops Yard неподалеку от Лондона от Heatherwick Studio является еще одним замечательным примером ревитализации пространства.

      Ранее здесь были угольные станции и задачей архитекторов было превратить эти полузаброшенные территории в место встреч и торговли.

       

       

      Дизайн интерьера

      В номинации "Дизайн интерьера" по версии читателей издания Archdaily победил гостевой дом The Other Place от Studio 10.

      Недвижимость 24 писала об этом необычном мини-отеле в Китае, интерьер которого напоминает иллюстрации из сказок об Алисе в Зазеркалье.

       

       

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      Теги: Дизайн Архитектура Крутые здания Новости недвижимости рейтинги
      Источник: 24 канал
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