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      ТОП-10 будівель року за версією Archdaily

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      10 будівель року за версією Archdaily
      10 будівель року за версією Archdaily / Колаж 24 каналу

      Авторитетне архітектурне видання Archdaily оголосило лауреатів власної щорічної премії "Будівля року".

      Переможців обирали у 15 категоріях. Нерухомість 24 пропонує роздивитись, як виглядають найкращі будівлі року за версією одного з найвпливовіших видань в галузі архітектури.

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      Індустріальна архітектура

      Лікеро-горілчаний завод Macallan і центр відвідувачів у Шотландії спеціалізується на виготовленні знаменитого шотландського віскі 

      Проект архітектурного бюро Rogers Stirk Harbour + Partners унікальний тим, що уся лінія виробництва розташувалася в одному приміщенні і відвідувачі можуть на власні очі спостерігати за процесом.

       

       

      Житловий будинок

      Цегляна печера від H&P Architects за задумом творців має дарувати її мешканцям відчуття природного простору.

      "Родзинкою" цієї будівлі є простір між зовнішніми стінами, у якому облаштовані коридори-лабіринти та зелені зони.

       

       

      Житловий комплекс

      У цій номінації перемогу здобув комплекс Future Towers в Індії, спроектований нідерландським архітектурним бюро MVRDV.

      Замість окремих одноманітних багатоповерхівок, бюро представило вигадливу конструкцію, схожу на гору з власними піками та долинами.

       

       

      Готель

      У номінації "Готель" читачі віддали перемогу творінню Morpheus від Zaha Hadid Architects. 40-поверховий готель на 770 кімнат був зведений у 2018-му році.

      Ця споруда в Макао більше нагадує скелет доісторичної тварини правильної прямокутної форми. Інтер'єр будівлі доповнений найрізноманітнішими геометричними візерунками.

       

       

      Будівля медичного призначення

      Центр традиційної китайської медицини у місті Вейхай від студії GLA визнали лауреатом у цій номінації.

      Територія комплексу займає 8 тисяч метрів квадратних і розділена на 3 основні частини: виставковий зал, санаторій та медичний центр.

      Найбільшим викликом для архітекторів було знайти баланс між вимогами замовника і власним баченням, тому споруда вийшла дуже багатогранною з переплетінням стилів.

       

       

      Будівля релігійного призначення

      Реставрацією каплиць Imaculada та Cheia de Graça в Португалії займалось місцеве бюро Cerejeira Fontes Architects.

      Завданням проекту було перетворити місце для молитви у простір для членів семінарії.

      Особливістю інтер'єру є підпірні колони з дерева, які створюють враження своєрідного лісу біля вівтаря.

       

       

      Будівля громадського призначення

      Над комплексом Sesc 24 у Бразилії працювала студія MMBB Arquitetos у співпраці з легендарним місцевим архітектором Паулу Мендесом да Роша.

      У багатофункціональній будівлі розташувались ресторан, басейн, студія танців, бібліотека та низка інших приміщень, призначених для культурних та рекреаційних зон.

      Комплекс також має на меті ефективно відновити громадське життя у цьому районі Сан-Паулу.

       

       

      Будівля комерційного призначення

      Торговельний центр Coal Drops Yard неподалік від Лондона від Heatherwick Studio є ще одним чудовим прикладром ревіталізації простору.

      Раніше тут були вугільні станції і завданням архітекторів було перетворити ці напівзакинуті території у місце зустрічей і торгівлі.

       

       

      Дизайн інтер’єру

      У номінації "Дизайн інтер'єру" за версією читачів видання Archdaily переміг гостьовий будинок The Other Place від Studio 10.

      Нерухомість 24 писала про цей незвичний міні-готель у Китаї, інтер'єр якого нагадує ілюстрації з казок про Алісу в Задзеркаллі.

       

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      Теги: Дизайн Круті будівлі Архітектура Новини нерухомості Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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