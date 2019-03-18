ТОП-10 будівель року за версією Archdaily
Авторитетне архітектурне видання Archdaily оголосило лауреатів власної щорічної премії "Будівля року".
Переможців обирали у 15 категоріях. Нерухомість 24 пропонує роздивитись, як виглядають найкращі будівлі року за версією одного з найвпливовіших видань в галузі архітектури.
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Індустріальна архітектура
Лікеро-горілчаний завод Macallan і центр відвідувачів у Шотландії спеціалізується на виготовленні знаменитого шотландського віскі
Проект архітектурного бюро Rogers Stirk Harbour + Partners унікальний тим, що уся лінія виробництва розташувалася в одному приміщенні і відвідувачі можуть на власні очі спостерігати за процесом.
Житловий будинок
Цегляна печера від H&P Architects за задумом творців має дарувати її мешканцям відчуття природного простору.
"Родзинкою" цієї будівлі є простір між зовнішніми стінами, у якому облаштовані коридори-лабіринти та зелені зони.
Житловий комплекс
У цій номінації перемогу здобув комплекс Future Towers в Індії, спроектований нідерландським архітектурним бюро MVRDV.
Замість окремих одноманітних багатоповерхівок, бюро представило вигадливу конструкцію, схожу на гору з власними піками та долинами.
Готель
У номінації "Готель" читачі віддали перемогу творінню Morpheus від Zaha Hadid Architects. 40-поверховий готель на 770 кімнат був зведений у 2018-му році.
Ця споруда в Макао більше нагадує скелет доісторичної тварини правильної прямокутної форми. Інтер'єр будівлі доповнений найрізноманітнішими геометричними візерунками.
Будівля медичного призначення
Центр традиційної китайської медицини у місті Вейхай від студії GLA визнали лауреатом у цій номінації.
Територія комплексу займає 8 тисяч метрів квадратних і розділена на 3 основні частини: виставковий зал, санаторій та медичний центр.
Найбільшим викликом для архітекторів було знайти баланс між вимогами замовника і власним баченням, тому споруда вийшла дуже багатогранною з переплетінням стилів.
Будівля релігійного призначення
Реставрацією каплиць Imaculada та Cheia de Graça в Португалії займалось місцеве бюро Cerejeira Fontes Architects.
Завданням проекту було перетворити місце для молитви у простір для членів семінарії.
Особливістю інтер'єру є підпірні колони з дерева, які створюють враження своєрідного лісу біля вівтаря.
Будівля громадського призначення
Над комплексом Sesc 24 у Бразилії працювала студія MMBB Arquitetos у співпраці з легендарним місцевим архітектором Паулу Мендесом да Роша.
У багатофункціональній будівлі розташувались ресторан, басейн, студія танців, бібліотека та низка інших приміщень, призначених для культурних та рекреаційних зон.
Комплекс також має на меті ефективно відновити громадське життя у цьому районі Сан-Паулу.
Будівля комерційного призначення
Торговельний центр Coal Drops Yard неподалік від Лондона від Heatherwick Studio є ще одним чудовим прикладром ревіталізації простору.
Раніше тут були вугільні станції і завданням архітекторів було перетворити ці напівзакинуті території у місце зустрічей і торгівлі.
Дизайн інтер’єру
У номінації "Дизайн інтер'єру" за версією читачів видання Archdaily переміг гостьовий будинок The Other Place від Studio 10.
Нерухомість 24 писала про цей незвичний міні-готель у Китаї, інтер'єр якого нагадує ілюстрації з казок про Алісу в Задзеркаллі.