15:21
2 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пугачева просит 40 миллионов помощи. Расследование 60-летней давности
      Вєсті Кремля
      21:12, 1 февраля
      Вести.UA: Обезглавленное общественное вещание. Добкин овладел новой профессией
      Вєсті.UA
      20:16, 1 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Топ-4 курьезов кандидатов в президенты, которые изрядно рассмешили сеть

      15 Читати новину українською

      Чего только не делают кандидаты в президенты, чтобы привлечь к себе внимание и заработать голоса избирателей. Журналисты 24 канала проверили, к каким курьезным и местами откровенно комичным случаям прибегают политики.

      Александр Вилкул

      1 февраля кандидат от "Опоблока" Александра Вилкул намеревался раздавать обещания избирателям в Бердянске. Однако, как только появился на площади, как на него под крики "позор" плеснули зеленкой.

      Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

      В соцсетях уже шутят, что Вилкул решил поддержать на выборах Зеленского, поэтому и перекрасился. Так называемый "ребрендинг" кандидата. Другие же говорят, что теперь у него есть зеленый свет на выборах.

      вілкул
      Сообщение пользовательницы Facebook о Вилкуле

      Инна Богословская

      Бывший народный депутат Инна Богословская тоже не обошлась без шоу, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Принесла залог в размере более двух миллионов гривен в мусорном пакете. Мол, хочет показать людям, как это выглядит.

      Видео выложила в свой Instagram. И сказала, что съемка была в ЦИК. Но нет, Центризбирком принимает только документы и чек об уплате взноса. Поэтому снимала мешок с купюрами в банке.

      Игорь Шевченко

      Решил попиариться и поднять себе рейтинг мало известный, но тоже кандидат – Игорь Шевченко. Решил с Экономического форма в Давосе привезти друзьям сувениры – множество синих шапок, которые понабирал в бесплатном автомате. Это вызвало шквал шуток в соцсетях.

      Юлия Тимошенко

      Еще недавно лидер предвыборной гонки – Юлия Тимошенко – опозорилась на съезде своей партии. То ее поддерживает всемирно известный писатель Пауло Коэльо, то бывший генсек НАТО Расмуссен. Правда, на следующий день оба заявили, что к кампании Тимошенко не имеют никакого отношения.

      кіборги
      Военные со сцены пели "оды" Тимошенко

      Курьез произошел и с "киборгами". Несколько десятков человек в военной форме заявили со сцены ей о своей поддержке. Теперь же большинство настоящих защитников Донецкого аэропорта требуют опровержения этого заявления.

      Нельзя спекулировать на памяти погибших. Если ты поддерживаешь того или иного кандидата, пожалуйста, сними награды и форму,
      – пояснил волонтер и ветеран АТО Владислав Грищенко.

      Владимир Зеленский

      Кандадат в Президеты Владимир Зеленский запустил "лопата-челлендж" – призвал простых украинцев брать лопаты в руки и убирать с улиц снег.

      Правда, выяснилось, что этот челлендж придумал российский студент из Санкт-Петербурга Артемий Семченков. И сделал это раньше Зеленского. Неизвестно, какие еще российские инициативы начнет Зеленский, если победит на выборах. Кстати, бизнес в стране-агрессоре он так и не прикрыл.

      Теги: Юлия Тимошенко Инна Богословская Новости Украины Выборы Президента 2019 Игорь Шевченко Александр Вилкул Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины
      сегодня , 13:00 Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины
      Яніна Ткачук 121
      Письмо из Луганска: как ни старайся, забыть о войне невозможно
      сегодня , 12:01 Письмо из Луганска: как ни старайся, забыть о войне невозможно
      Ольга Черненко 474
      Як змінилось МОЗ після приходу Уляни Супрун
      сегодня , 08:40 Як змінилось МОЗ після приходу Уляни Супрун
      Артем Овдієнко 2014
      30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      сегодня , 01:00 30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      Іван Яковина 1052
      Хто веде популістів до влади?
      1 февраля , 22:00 Хто веде популістів до влади?
      Артем Овдієнко 2317
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 21 июня: в Украину возвращаются дожди
       21 июня 2017 , 06:30
      Нововведение для украинцев: внутренний и загранпаспорта можно оформить онлайн за 10 минут
       30 ноября 2018 , 10:45
      Mazda MX-5: тест-драйв по 24 параметрам
       28 июля 2018 , 09:30
      Австралия шокировала размером налога на люксовые автомобили
       6 сентября 2018 , 13:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук