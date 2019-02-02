Топ-4 курьезов кандидатов в президенты, которые изрядно рассмешили сеть

Чего только не делают кандидаты в президенты, чтобы привлечь к себе внимание и заработать голоса избирателей. Журналисты 24 канала проверили, к каким курьезным и местами откровенно комичным случаям прибегают политики.

Александр Вилкул

1 февраля кандидат от "Опоблока" Александра Вилкул намеревался раздавать обещания избирателям в Бердянске. Однако, как только появился на площади, как на него под крики "позор" плеснули зеленкой.

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В соцсетях уже шутят, что Вилкул решил поддержать на выборах Зеленского, поэтому и перекрасился. Так называемый "ребрендинг" кандидата. Другие же говорят, что теперь у него есть зеленый свет на выборах.



Сообщение пользовательницы Facebook о Вилкуле

Инна Богословская

Бывший народный депутат Инна Богословская тоже не обошлась без шоу, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Принесла залог в размере более двух миллионов гривен в мусорном пакете. Мол, хочет показать людям, как это выглядит.

Видео выложила в свой Instagram. И сказала, что съемка была в ЦИК. Но нет, Центризбирком принимает только документы и чек об уплате взноса. Поэтому снимала мешок с купюрами в банке.

Игорь Шевченко

Решил попиариться и поднять себе рейтинг мало известный, но тоже кандидат – Игорь Шевченко. Решил с Экономического форма в Давосе привезти друзьям сувениры – множество синих шапок, которые понабирал в бесплатном автомате. Это вызвало шквал шуток в соцсетях.

Юлия Тимошенко

Еще недавно лидер предвыборной гонки – Юлия Тимошенко – опозорилась на съезде своей партии. То ее поддерживает всемирно известный писатель Пауло Коэльо, то бывший генсек НАТО Расмуссен. Правда, на следующий день оба заявили, что к кампании Тимошенко не имеют никакого отношения.



Военные со сцены пели "оды" Тимошенко

Курьез произошел и с "киборгами". Несколько десятков человек в военной форме заявили со сцены ей о своей поддержке. Теперь же большинство настоящих защитников Донецкого аэропорта требуют опровержения этого заявления.

Нельзя спекулировать на памяти погибших. Если ты поддерживаешь того или иного кандидата, пожалуйста, сними награды и форму,

– пояснил волонтер и ветеран АТО Владислав Грищенко.

Владимир Зеленский

Кандадат в Президеты Владимир Зеленский запустил "лопата-челлендж" – призвал простых украинцев брать лопаты в руки и убирать с улиц снег.

Правда, выяснилось, что этот челлендж придумал российский студент из Санкт-Петербурга Артемий Семченков. И сделал это раньше Зеленского. Неизвестно, какие еще российские инициативы начнет Зеленский, если победит на выборах. Кстати, бизнес в стране-агрессоре он так и не прикрыл.