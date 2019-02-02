Топ-4 курйози кандидатів в президенти, які неабияк розсмішили мережу

Чого тільки не роблять кандидати у президенти, аби привернути до себе увагу і заробити голоси виборців. Журналісти 24 каналу перевірили, до яких курйозних та подекуди відверто комічних випадків вдаються політики.

Олександр Вілкул

1 лютого кандидат від "Опоблоку" Олександра Вілкул мав намір роздавати обіцянки виборцям у Бердянську. Однак, щойно з'явився на площі, як на нього під крики "ганьба" хлюпнули зеленкою.

У соцмережах вже жартують, що Вілкул вирішив підтримати на виборах Зеленського, тому і перефарбувався. Так званий "ребрендинг" кандидата. Інші ж кажуть, що тепер має зелене світло на виборах.



Допис користувачки Facebook про Вілкула

Інна Богословська

Колишній народний депутат Інна Богословська теж не обійшлась без шоу, аби привернути увагу до своєї персони. Принесла заставу розміром у понад два мільйони гривень у сміттєвому пакеті. Мовляв, хоче показати людям, який це має вигляд.

Відео виклала у свій Instagram. І сказала, що зйомка була в ЦВК. Але ж ні, Центрвиборчком приймає лише документи та чек про сплату внеску. Тож знімала мішок з купюрами у банку.

Ігор Шевченко

Вирішив попіаритись та підняти собі рейтинг мало відомий, але теж кандидат – Ігор Шевченко. Вирішив з Економічного форму в Давосі привезти друзям сувеніри – безліч синіх шапок, яких понабирав у безкоштовному автоматі. Це викликало шквал жартів у соцмережах.

Юлія Тимошенко

Ще донедавна лідерка передвиборчих перегонів – Юлія Тимошенко – осоромилась на з'їзді власної партії. То її підтримує всесвітньо відомий письменник Пауло Коельо, то колишній генсек НАТО Расмусен. Щоправда, наступного дня обидва заявили, що до кампанії Тимошенко не мають жодного відношення.



Військові зі сцени співали "оди" Тимошенко

Курйоз стався і з "кіборгами". Кілька десятків людей у військовій формі заявили зі сцени їй про свою підтримку. Натомість тепер більшість справжніх захисників Донецького аеропорту вимагають спростування цієї заяви.

Не можна спекулювати на пам'яті загиблих. Якщо ти підтримуєш того чи іншого кандидата, будь ласка, зніми нагороди та форму,

– пояснив волонтер та ветеран АТО Владислав Грищенко.

Володимир Зеленський

Кандадат у президети Володимир Зеленський запустив "лопата-челендж" – закликав простих українців брати лопати до рук та прибирати з вулиць сніг.

#lopatachallenge приєднуйтесь! Опубліковано Владимиром Зеленским Четвер, 24 січня 2019 р.

Щоправда, з'ясувалося, що цей челендж придумав російський студент із Санкт-Петербурга Артемій Семченков. І зробив це раніше за Зеленського. Невідомо, які ще російські ініціативи започаткує Зеленський, якщо переможе на виборах. До речі, бізнес у країні-агресорі він так і не прикрив.