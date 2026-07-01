Призыв Путина проигнорировали: эксперт по энергетике раскрыл реальную ситуацию с топливом в России

В Крыму дефицит топлива уже стал ощутимым, поэтому истории о заоблачных ценах на бензин не выглядят просто информационными уловками. Однако на большей части территории России проблема пока заключается в другом: это не полноценный топливный кризис, а провал управления, логистики и нежелание нефтяных компаний работать на внутренний рынок.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала пояснил, что российские компании гораздо больше заинтересованы в экспорте, чем в обеспечении собственных АЗС. По его словам, даже после призывов Путина увеличить переработку нефти для внутреннего рынка бизнес фактически выбирает продажу сырья за границу.

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Крым уже ощутил топливный кризис

Истории о бензине в Крыму по заоблачным ценам стоит воспринимать в контексте реального дефицита на полуострове. Там ситуация уже отличается от большинства российских регионов, поскольку проблемы с поставками топлива превратились в возможность для спекуляций и быстрого заработка.

Я не думаю, что это какие-то подтасовки. Люди, умеющие зарабатывать, в Крыму всегда были,

– сказал Рябцев.

На остальной территории России картина пока иная. Там система дает сбои, но это еще не означает массового дефицита на заправках. Речь идет скорее о проблемах с управлением, перевозкой и распределением топлива, которые могут оказывать давление на цены, но не разрушают рынок мгновенно.

На всей остальной территории Российской Федерации наблюдается кризис управления, кризис логистики, но топливного кризиса, к сожалению, пока нет,

– пояснил эксперт по энергетике.

Российский рынок бензина и дизельного топлива не функционирует как свободный рынок. Цены фактически сдерживает государство, а поставки внутри страны зависят от того, получают ли нефтяные компании достаточный стимул из бюджета через так называемый демпфер. Без этого бизнесу значительно выгоднее продавать сырье за границу, чем обеспечивать топливом внутреннего потребителя.

Российская нефть идет на экспорт, а не на заправки

Внутренний рынок топлива в России держится не на заинтересованности нефтяных компаний, а на государственном стимулировании. Для них продажа нефти за границу проще и выгоднее, чем переработка сырья на бензин и дизель внутри страны. Поэтому топливо на заправках появляется не потому, что бизнесу это выгодно, а потому, что государство компенсирует такие поставки.

Ни одна из российских нефтяных компаний вообще не заинтересована в продаже чего-либо внутри России. На заправках топливо появляется только тогда, когда государство стимулирует его появление,

– пояснил Рябцев.

После ударов Сил обороны Украины по объектам российной нефтяной отрасли объемы переработки сократились. Но сырье, которое из-за этого высвободилось, не пошло на насыщение внутреннего рынка. Его начали активнее продавать за границу, даже с большим дисконтом по отношению к рыночным котировкам.

Сейчас наблюдаются рекордные объемы продаж российской нефти за рубеж. Желание продать больше настолько велико, что стоимость отгрузки этой нефти на 25–28 долларов ниже, чем нефтяные котировки. Вся нефть, которая высвобождается в результате сокращения переработки из-за ударов Сил обороны Украины, продается,

– отметил эксперт по энергетике.

Удары по российской нефтяной инфраструктуре заставили систему работать иначе, но не переориентировали ее на внутренний рынок. Когда объем переработки сокращается, российские компании не спешат компенсировать это дополнительными поставками бензина и дизельного топлива для собственных потребителей. Они ищут вариант, который позволяет быстрее сохранить прибыль.

Призыв Путина не изменил логику компаний

Даже когда Путин требует увеличить переработку для наполнения внутреннего рынка, нефтяные компании не меняют своего поведения, поскольку экспорт сырья остается для них более простым и выгодным.

Никто не реагирует на призыв президента увеличить объем переработки для насыщения внутреннего рынка,

– отметил Рябцев.

Нынешняя ситуация в России выглядит не как мгновенный обвал всего топливного рынка, а как постепенное накопление проблем. Крым уже ощутил реальный дефицит, другие регионы сталкиваются с управленческими и логистическими сбоями, а внутренний рынок остается зависимым от бюджетных стимулов, без которых компании не видят смысла работать для российских заправок.

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