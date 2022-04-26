"Торчат уши" российских спецслужб, – Мусиенко назвал моменты, которые выдают оккупантов
Псевдовласть Приднестровья сообщила, что в одном из поселков раздались взрывы и разрушились антенны, которые транслировали радио России. За этим, очевидно, стоят российские спецслужбы.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, есть факторы, которые выдают спецслужбы страны-террориста.
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Все складывается в одну цепь, – Мусиенко
Политолог отметил, что анализируя новые провокации России, нужно сравнивать и сопоставлять логически последние заявления военных чиновников государства-убийцы.
Они говорили, что целями Кремля являются юг Украины и коридор в Приднестровье. Собственно, буквально за это время уже появилось как минимум несколько факторов, свидетельствующих об этом, отметил Мусиенко:
- существенный рост обстрелов Николаева;
- нанесение ракетных ударов по Одессе;
- расшатывание Приднестровья.
Все складывается в одну цепь и получает свое объяснение, что за этим всем, я почти убежден, "торчат уши" российских спецслужб для того, чтобы поднять истерию и найти хоть какие-то причины, почему контингент из Приднестровья можно привлекать против боевых действий в Одесской области.