"Торчат уши" российских спецслужб, – Мусиенко назвал моменты, которые выдают оккупантов

Псевдовласть Приднестровья сообщила, что в одном из поселков раздались взрывы и разрушились антенны, которые транслировали радио России. За этим, очевидно, стоят российские спецслужбы.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, есть факторы, которые выдают спецслужбы страны-террориста.

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Все складывается в одну цепь, – Мусиенко

Политолог отметил, что анализируя новые провокации России, нужно сравнивать и сопоставлять логически последние заявления военных чиновников государства-убийцы.

Они говорили, что целями Кремля являются юг Украины и коридор в Приднестровье. Собственно, буквально за это время уже появилось как минимум несколько факторов, свидетельствующих об этом, отметил Мусиенко:

существенный рост обстрелов Николаева;

нанесение ракетных ударов по Одессе;

расшатывание Приднестровья.