Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, є чинники, які виказують спецслужби країни-терористки.

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Усе лягає в один ланцюг, – Мусієнко

Політолог зазначив, що, аналізуючи нові провокації Росії, потрібно логічно зіставляти останні заяви військових чиновників держави-вбивці.

Вони говорили, що цілями Кремля є Південь України й коридор у Придністров'я. Власне, буквально за цей час уже з'явились як мінімум кілька чинників, які про це свідчать, зауважив Мусієнко:

істотне зростання обстрілів Миколаєва;

завдавання ракетних ударів по Одесі;

розхитування Придністров'я.