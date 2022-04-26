Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, є чинники, які виказують спецслужби країни-терористки.
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Усе лягає в один ланцюг, – Мусієнко
Політолог зазначив, що, аналізуючи нові провокації Росії, потрібно логічно зіставляти останні заяви військових чиновників держави-вбивці.
Вони говорили, що цілями Кремля є Південь України й коридор у Придністров'я. Власне, буквально за цей час уже з'явились як мінімум кілька чинників, які про це свідчать, зауважив Мусієнко:
- істотне зростання обстрілів Миколаєва;
- завдавання ракетних ударів по Одесі;
- розхитування Придністров'я.
Усе лягає в один ланцюг і отримує своє пояснення, що за цим усім, я майже переконаний, "стирчать вуха" російських спецслужб задля того, щоб підняти істерію і знайти хоч якісь причини, чому контингент із Придністров'я можна залучати проти бойових дій на Одещині.