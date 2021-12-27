В частности воду будут включать на определенное количество часов. Об этом 27 декабря сообщили в Торецкой городской военно-гражданской администрации Бахмутского района Донецкой области.

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В Торецке из-за сокращения подачи воды объявили чрезвычайную ситуацию

27 декабря 2021 года состоялось заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, во время которой была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сокращением поступления воды в город Торецк на 60% от запланированного,

– сообщили в администрации.

Там рассказали, что 26 декабря провели запланированный ремонт на водопроводе Горловка – Торецк и решили аварийную ситуацию. Однако объем воды не увеличился.

"Поэтому, вероятно, существует еще порыв в серой зоне, для обнаружения и устранения которого требуется время", – говорится в сообщении.

Из-за недостаточного объема поставки воды, воду будут прокачивать в определенное время, в частности:

27 декабря с 19 часов до 28 декабря 8 часов утра – Забалочная часть города;

28 декабря с 18 часов – центральная часть города, поселок Северное, город Железное.

В связи со сложившейся ситуацией, просим население не делать разбор воды из системы теплоснабжения и, по возможности, до устранения причин недостаточной подачи воды иметь дома запас на 1 – 1,5 суток,

– говорится в сообщении.

О начале проведения ремонта на водопроводе Горловка – Торецк сообщат дополнительно.

Коротко о водоснабжении в Торецке

Проблемы с водопроводом в Торецке возникают не впервые. В частности известно, что там единственный поставщик коммунальное предприятие Компания "Вода Донбасса", обеспечивающая водой 3,9 миллиона человек.

В частности два прорыва там ремонтировали в январе 2021 года. Кроме того, оккупанты 8 января обстреляли рабочую бригаду, которая ремонтировала водопровод. Тогда работы пришлось приостановить.

Именно поэтому украинские военнослужащие привозили запас питьевой воды в прифронтовой Торецк.

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