Зокрема воду вмикатимуть на певну кількість годин. Про це 27 грудня повідомили у Торецькій міській військово-цивільній адміністрації Бахмутського району, що на Донеччині.
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У Торецьку через скорочення подачі води оголосили надзвичайну ситуацію
27 грудня 2021 року відбулося засідання комісії з ТЕБ та НС, під час якої було оголошено надзвичайну ситуацію у зв'язку зі скороченням надходження води до міста Торецьк на 60% від запланованого,
– повідомили в адміністрації.
Там розповіли, що 26 грудня провели запланований ремонт на водогоні Горлівка – Торецьк й вирішили аварійну ситуацію. Однак обсяг води не збільшився.
"Тож, ймовірно, існує ще прорив у сірій зоні, для виявлення та усунення якого потрібен час", – мовиться у повідомленні.
Через недостатній обсяг постачання води, воду прокачуватимуть в певний час, зокрема:
- 27 грудня з 19 години до 28 грудня 8 години ранку – Забалочна частина міста;
- 28 грудня з 18 години – центральна частина міста, селище Північне, місто Залізне.
У зв'язку із ситуацією, що склалася, просимо населення не робити розбір води із системи теплопостачання та, за можливості, до усунення причин недостатньої подачі води мати вдома запас на 1 – 1,5 доби,
– мовиться у повідомленні.
Про початок проведення ремонту на водогоні Горлівка – Торецьк повідомлять додатково.
Коротко про водопостачання у Торецьку
- Проблеми з водогоном у Торецьку виникають не вперше. Зокрема відомо, що там єдиний постачальник комунальне підприємство компанія "Вода Донбасу", що забезпечує водою 3,9 мільйона осіб.
- Зокрема два прориви там ремонтували у січні 2021 року. Окрім того, окупанти 8 січня обстріляли робочу бригаду, яка ремонтувала водогін. Тоді роботи довелось призупинити.
- Саме тому українські військовослужбовці привозили запас питної води у прифронтовий Торецьк.
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