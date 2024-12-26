Отправляют на электросамокатах: россияне бросают своих солдат "в один конец"

Россияне уже пять раз заявляли о захвате Торецка, но это им до сих пор не удалось. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои за каждый дом. Враг использует всю доступную технику.

Председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко в эфире 24 Канала рассказал, что россияне стремятся прорваться через Торецкое направление и выйти на фланг Часового Яра. В то же время враг до сих пор не смог перехватить инициативу в этом районе.

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Используют все, что может двигаться

По словам военных, интенсивность боев на Покровском направлении свидетельствует о том, что россияне активизируют наступление на Торецк и Часов Яр, чтобы объединить свои силы для захвата Донецкой области в районе Краматорска и Славянска. Во время наступления россияне используют все, что может двигаться, хотя раньше привлекали только по 2 – 3 танка на участок, что было недостаточно.

Сейчас они отправляют солдат даже на электросамокатах, что не имеет никакой логики. Самокат – это транспорт в один конец. Россияне это понимают, но все равно действуют так, потому что берегут технику больше, чем людей,

– объяснил Иван Тимочко.

По его словам, враг действует по такой тактике: бронетехника подвозит десант, высаживает его и возвращается за следующим подкреплением. К моменту ее возвращения большинство предыдущей группы уже уничтожается.

Россияне рассчитывают на истощение ВСУ

"Они считают, что постоянный подвоз живой силы на тактическом уровне дает преимущества на фронте. Именно поэтому враг усиливает давление на Торецком направлении, хотя уже пять раз безрезультатно заявлял о захвате Торецка", – добавил Тимочко.

Бои на Торецком направлении

Он также отметил, что россияне надеются на истощение ВСУ и нехватку резервов. Враг рассчитывает, что украинские военные не смогут эффективно усиливать оборону всеми доступными средствами – артиллерией, беспилотниками и авиацией.

Мы научились лучше противостоять их авиации. Количество вражеских авиабомб значительно уменьшилось – примерно на треть. Это стало возможным благодаря современным системам ПВО, которые мы получаем от союзников, хотя и запоздало. Кроме того, ВСУ уничтожили несколько крупных арсеналов врага, где хранились ракеты, снаряды и другие боеприпасы. Это заставило россиян перераспределять свои ресурсы,

– отметил Тимочко.

Он отметил, что эти преимущества являются временными, ведь враг способен нарастить наступательный потенциал. Интенсивность боев может оставаться высокой.