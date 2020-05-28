Торги арестованным имуществом: как дешево купить не только собаку, но и квартиру или самолет

История продажи с аукциона собаки поразила украинцев. СМИ озвучили много впечатляющих и часто ложных версий. Почему на самом деле продавали собаку с аукциона, кто покупает животных и какие еще необычные лоты можно здесь купить, – в эксклюзивном интервью с и.о. гендиректора ГП СЕТАМ Александром Мамро.

В ходе интервью журналистка 24 канала также расспросила у Александра Мамро о том? Как дешево можно приобрести с аукциона не только друга меньшего, но и квартиру, самолет или даже завод.

Интересные лоты

Продажа собаки с аукциона наделала много шума. Так почему на СЕТАМ продают животных?

Не проверив информацию журналисты и некоторые политики начали тиражировать новость – вроде “Минюст продает собак на СЕТАМ за долги владельцев”.

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Сразу скажу – это не соответствует действительности! Все собаки, которые реализовывались и реализуются государственным предприятием СЕТАМ на основании решения суда о конфискации и на основании нарушения правил содержания животных, повлекшие причинение вреда здоровью людей. Вот например решение Краснолиманского городского суда Донецкой области по скандальному питбультерьеру. В этом случае владелец выгуливал собаку без намордника и она дважды бросалась на людей, к сожалению, два человека былы травмированы.

Кто такой Александра Мамро? Исполняющий обязанности гендиректора ГП СЕТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом). Это государственное предприятие, созданное Министерством юстиции Украины. Оно способствует принудительному исполнению решений судов и других органов. На этой платформе проводят аукционы арестованного имущества.

А кто же покупает чужих животных?

Купить может кто угодно, пройдя процедуру регистрации и перечислив соответствующие платежи. Могут также выкупить сами владельцы, используя аффилированных лиц (например через сестру или брата). В этой части, к сожалению, законодательство не является совершенным. Однако сейчас Министерство юстиции совместно с депутатами работает над вариантами надлежащего урегулирования таких ситуаций.



Александр Мамро – на аукцион выставлено много интересных лотов/ Фото пресс-службы СЕТАМ

Вопрос достаточно сложный, поскольку не только собаки являются членами семьи, для кого-то это корова которая не только друг и член семьи, а и кормилица.

Как таковой процедуры выдвижения требований к покупателя не существует, ни на СЕТАМ, ни когда он покупает собаку или любое другое животное в зоомагазине, на рынке или другом месте продажи.

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Поэтому неравнодушие общества, уход и человечность могут улучшить отношение к братьям нашим меньшим. Лично я приветствую усиление ответственности за плохое обращение с животными. Изменения актуальны, поэтому пройдут быстро, хорошо, если эта ситуация станет катализатором.

Необычные лоты

Какие еще необычные лоты продавались с аукциона? В СМИ встречала информацию что якобы вы продаете даже львов...

На СЕТАМ продается практически все – канцелярские принадлежности, самолеты, пароходы, заводы. Легче сказать чего не было в продаже. Перечень вещей, который не может быть описан и арестован исполнителем и передан на реализацию, четко регламентирован законом "Об исполнительном производстве" и он довольно короткий.

Исполнители руководствуются здравым смыслом. Поэтому никто не придет отбирать у вас, например, суслика, за долги. Ведь затраты на сам процесс забора животного намного больше суммы, которая в будущем будет получена от его реализации, это же относится и к другим домашним любимцам.

Львы и медведи не появятся на СЕТАМ в ближайшее время в качестве лота для продажи. Дикие животные – это то имущество, которым могут обладать не все граждане Украины. Действующий Порядок реализации имущества на СЕТАМ не предполагает продажу такого имущества. Относительно него, то мы лишь можем распространить сведения и надеяться, что найдутся определенные заведения (заповедники, зоопарки) и неравнодушные к животным люди и заберут их и позаботятся о них должным образом.



На аукционе выставлено на продажу много интересных лотов / Фото пресс-службы ГП СЕТАМ

Как появляются у вас такие, кое-где очень нелогичные, лоты?

Лоты все логичны, они могут быть непривычны, но за каждым из них есть объяснения, решения суда, задолженность, и тому подобное. ГП СЕТАМ – организатор торгов, мы обеспечиваем проведение государственных аукционов в соответствии с Порядком проведения торгов, утвержденным Минюстом и Кабинетом Министров, должны обеспечивать выполнение решений судов о конфискации, или о взыскание задолженности.

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Как можно купить животное с аукциона, расскажите процедуру?

Как и любой лот на СЕТАМ. Регистрируетесь в пару кликов, оплачиваете гарантийный взнос и принимаете участие. Если ваша ставка является самой высокой, система автоматически признает вас победителем. Затем оплачиваете лот в течение 10 дней, получаете Акт проведения электронных торгов от исполнительной службы и с ним уже можете получить и зарегистрировать право собственности на приобретенный объект.

Планируете ли участвовать в разработке законов или изменения в уже действующие чтобы урегулировать работу СЕТАМ, ведь после продажи таких лотов, представляется, что нормативные акты требуют изменений?

Насколько мне известно, Министерство юстиции совместно с Комитетом правовой политики, зооактивистами сейчас пытаются урегулировать ситуацию, чтобы найти альтернативный путь решения судьбы животных, но повторюсь, вопрос очень сложный. Однако, однозначно изменения актуальны, поэтому уверен они будут.