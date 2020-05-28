Торги арештованим майном: як дешево купити не лише собаку, а й квартиру чи літак

Історія продажу з аукціону собаки вразила українців. ЗМІ озвучили багато вражаючих і часто неправдивих версій. Чому насправді продавали собаку з аукціону, хто купує тварин та які ще незвичні лоти можна тут придбати, – в ексклюзивному інтерв’ю з в.о. гендиректора ДП СЕТАМ Олександром Мамро.

В ході інтерв’ю журналістка 24 каналу також розпитала у Олександра Мамро про те? як дешево можна придбати з аукціону не лише друга меншого, а й квартиру, літак чи й навіть завод.

Цікаві лоти

Продаж собаки з аукціону наробив багато галасу. Тож, чому на СЕТАМ продають тварин?

Не перевіривши інформацію журналісти і деякі політики почали тиражувати новину – начебто “Мін’юст продає собак на СЕТАМ за борги власників”.

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Одразу скажу – це не відповідає дійсності! Всі собаки, які реалізовувались і реалізуються державним підприємством СЕТАМ на підставі рішення суду про конфіскацію і на підставі порушення правил утримання тварин, які призвели до заподіяння шкоди здоров'ю людей. Ось наприклад рішення Краснолиманського міського суду Донецької області по скандальному пітбультер'єру. У цьому випадку власник вигулював собаку без намордника і вона двічі кидалася на людей, на жаль, двох осіб було травмовано.

Хто такий Олександра Мамро? Виконуючий обов’язки гендиректора ДП СЕТАМ (система електронних торгів арештованим майном). Це державне підприємство, створене Міністерством юстиції України. Воно сприяє примусовому виконанню рішень судів та інших органів. На цій платформі проводять аукціони арештованого майна.

А хто ж купує чужих тварин?

Купити може хто завгодно, пройшовши процедуру реєстрації та перерахувавши відповідні платежі. Можуть також викупити самі власники, використовуючи афільованих осіб (наприклад через сестру чи брата). У цій частині, на жаль, законодавство не є досконалим. Проте наразі Міністерство юстиції разом з депутатами працює над варіантами належного врегулювання таких ситуацій.



Олександр Мамро – на аукціон виставлено багато цікавих лотів/ Фото пресслужби СЕТАМ

Питання досить складне, оскільки не лише собаки є членами родини, для когось це корова яка не лише друг та член родини, а й годувальниця.

Як такої процедури висунення вимог до покупця не існує, ані на СЕТАМ, ані коли він купує собаку чи будь-яку іншу тварину в зоомагазині, на базарі чи іншому місці продажу.

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Тож небайдужість суспільства, догляд та людяність можуть покращити відношення до братів наших менших. Особисто я вітаю посилення відповідальності за погане поводження з тваринами. Зміни на часі, тому пройдуть швидко, добре, якщо ця ситуація стане каталізатором.

Незвичні лоти

Які ще незвичні лоти продавались з аукціону? У ЗМІ зустрічала інформацію що начебто ви продаєте навіть левів...

На СЕТАМ продається практично все – канцелярське приладдя, літаки, пароплави, заводи. Легше сказати чого не було в продажу. Перелік речей, який не може бути описаний та арештований виконавцем і переданий на реалізацію, чітко регламентований законом "Про виконавче провадження" і він досить короткий.

Виконавці керуються здоровим глуздом. Тож ніхто не прийде відбирати у вас, наприклад, ховраха, за борги. Адже затрати на сам процес забирання тварини набагато більші від суми, яка в майбутньому буде отримана від його реалізації, це ж відноситься і до інших домашніх улюбленців.

Леви та ведмеді не з’являться на СЕТАМ найближчим часом у якості лоту для продажу. Дикі тварини – це те майно, яким можуть володіти не всі громадяни України. Діючий Порядок реалізації майна на СЕТАМ не передбачає продаж такого майна. Щодо нього, то ми лише можемо поширити відомості та сподіватись, що знайдуться певні заклади (заповідники, зоопарки) та небайдужі до тварин люди і заберуть їх та дбатимуть про них належним чином.



На аукціоні виставлено на продаж багато цікавих лотів / Фото пресслужби ДП СЕТАМ

Як з’являються у вас такі, подекуди дуже нелогічні, лоти?

Лоти всі логічні, вони можуть бути незвичні, але за кожним з них є пояснення, рішення суду, заборгованість, тощо. ДП СЕТАМ – організатор торгів, ми забезпечуємо проведення державних аукціонів відповідно до Порядку проведення торгів затвердженим Мін’юстом та Кабінетом Міністрів, маємо забезпечувати виконання рішень судів чи то про конфіскацію, чи про стягнення заборгованості.

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Як можна купити тварину з аукціону, розкажіть процедуру?

Як і будь-який лот на СЕТАМ. Реєструєтесь в пару кліків, сплачуєте гарантійний внесок і берете участь. Якщо ваша ставка є найвищою, система автоматично визнає вас переможцем. Потім сплачуєте за лот протягом 10 днів, отримуєте Акт проведення електронних торгів від виконавчої служби і з ним вже можете отримати та зареєструвати право власності на придбаний об’єкт.

Чи плануєте брати участь в розробці законів чи зміни до вже діючих аби врегулювати роботу СЕТАМ, адже після продажу таких лотів, видається, що нормативні акти потребують змін?

Наскільки мені відомо, Міністерство юстиції разом з Комітетом правової політики, зооактивістами наразі намагається врегулювати ситуацію, аби знайти альтернативний шлях вирішення долі тварин, але повторюся, питання дуже складне. Проте, однозначно зміни на часі, то ж певен вони будуть.