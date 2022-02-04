Поэтому проблему Тайваня немного переоценили. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал российский экономист Владислав Иноземцев.

Обратите внимание Пекин наблюдает за событиями в Украине как за репетицией вторжения в Тайвань, – Пионтковский

Тайвань – предмет торга Китая

Он считает, что Китай еще десятилетиями будет проводить различную "подрывную" работу. На острове есть немало прокитайских сил, которые хотели бы воссоединения с континентом. Однако прямая агрессия Китая против Тайваня – маловероятна.

Думаю, что Тайвань для Китая является предметом торга с Западом с точки зрения геополитической стратегии. По идее, как мог бы быть для Путина торг Украины с Западом по Донбассу,

– подчеркнул Иноземцев.

Он пояснил, что Китай привык торговаться. Это можно было увидеть неоднократно.

"Я абсолютно уверен, что Китай не нападет на Тайвань ближайшие несколько лет по меньшей мере, если нападет вообще", – заметил он.

Отметим! В Пентагоне считают, что Китай не причастен к эскалации агрессии России против Украины. Мол, государство учитывает риски.

Напряженные отношения Китая и Тайваня: что известно

В иностранных СМИ распространили информацию, якобы Китай может напасть на Тайвань, вдохновившись агрессией России против Украины.

В начале октября 2021 года состоялось крупнейшее в истории вторжение Военно-воздушных китайских сил в зону противовоздушной обороны острова.

В конце января 2022 года Тайвань заявил о масштабном нарушении воздушного пространства Китаем. Зафиксировали 39 военных самолетов.

В ответ Соединенные Штаты Америки призвали Китай прекратить давление на полуостров.

Интересно – Блог Алексея изжога о планах Китая по Тайваню: смотрите видео