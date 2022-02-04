Тому проблему Тайваню трохи переоцінили. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив російський економіст Владислав Іноземцев.

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Тайвань – предмет торгу Китаю

Він вважає, що Китай ще десятиліттями проводитиме різну "підривну" роботу. На острові є чимало прокитайських сил, які хотіли б возз'єднання з континентом. Однак пряма агресія Китаю проти Тайваню – малоймовірна.

Думаю, що Тайвань для Китаю є предметом торгу з Заходом з погляду геополітичної стратегії. За ідеєю, як міг би бути для Путіна торг України з Заходом щодо Донбасу,

– наголосив Іноземцев.

Він пояснив, що Китай звик торгуватись. Це можна було побачити неодноразово.

"Я абсолютно впевнений, що Китай не нападе на Тайвань найближчі кілька років щонайменше, якщо нападе взагалі", – зауважив він.

Зауважимо! У Пентагоні вважають, що Китай не причетний до ескалації агресії Росії проти України. Мовляв, держава зважає на ризики.

Напружені відносини Китаю і Тайваню: що відомо

В іноземних ЗМІ поширили інформацію, нібито Китай може напасти на Тайвань, надихнувшись агресією Росії проти України.

На початку жовтня 2021 року відбулось найбільше в історії вторгнення Військово-повітряних китайських сил у зону протиповітряної оборони острова.

Наприкінці січня 2022 року Тайвань заявив про масштабне порушення повітряного простору Китаєм. Зафіксували 39 військових літаків.

У відповідь Сполучені Штати Америки закликали Китай припинити тиск на півострів.

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