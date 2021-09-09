Об экстрадиции украинца издание сообщает со ссылкой на американское Министерство юстиции.

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Украинца экстрадировали в США

Гражданина Украины, арестованного в Польше в октябре 2020 года, передали США по соглашению между странами. Мужчина будет находиться под стражей до проведения судебного заседания.

Известно, что 28-летнего Глеба Иванова-Толпинцева подозревают во взломе десятков тысяч компьютеров и продаже их кодов доступа в "темной" части сети.

Детали преступной деятельности мужчины

Согласно обвинительному приговору, с 2016 года он контролировал "ботнет" – сеть компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением без ведома их владельцев. Мужчина использовал это для расшифровки паролей.

Иванов-Толпинцев даже хвастался своему сообщнику, что в течение недели может украсть учетные данные более 2 тысяч компьютеров. В 2017 году он заявил, что получил пароли для не менее 20 тысяч устройств.

Министерство юстиции отметило, что после продажи эти коды доступа используют для преступной деятельности – финансового мошенничества, атак программ-вымогателей.

Обратите внимание! Ранее Ч ехия выдала Соединенным Штатам 2 украинцев, которых подозревают в отмывании денег. Ими оказались 39-летний Виктор Воронцов и 40-летняя Злата Ханская-Мужук. Они были участниками международной сети, которая участвовала в киберпреступлениях.