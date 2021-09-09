Про екстрадицію українця видання повідомляє з посиланням на американське Міністерство юстиції.

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Українця екстрадували до США

Громадянина України, заарештованого у Польщі у жовтні 2020 року, передали США за угодою між країнами. Чоловік перебуватиме під вартою до проведення судового засідання.

Відомо, що 28-річного Гліба Іванова-Толпінцева підозрюють у зломі десятків тисяч комп'ютерів і продажі їхніх кодів доступу у "темній" частині мережі.

Деталі злочинної діяльності чоловіка

Відповідно до обвинувального вироку, від 2016 року він контролював "ботнет" – мережу комп'ютерів, заражених шкідливим програмним забезпеченням без відома їхніх власників. Чоловік використовував це для розшифрування паролів.

Іванов-Толпінцев навіть хвалився своєму спільнику, що протягом тижня може вкрасти облікові дані понад 2 тисяч комп'ютерів. У 2017 році він заявив, що отримав паролі для щонайменше 20 тисяч пристроїв.

Міністерство юстиції зазначило, що після продажу ці коди доступу використовують для злочинної діяльності – фінансового шахрайства, атак програм-вимагачів.

Зверніть увагу! Раніше Чехія видала Сполученим Штатам 2 українців, яких підозрюють у відмиванні грошей. Ними виявились 39-річний Віктор Воронцов та 40-річна Злата Ханська-Мужук. Вони були учасниками міжнародної мережі, яка брала участь у кіберзлочинах.