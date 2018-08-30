Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта

Одной из острых проблем мировых рынков, от решения которой будет зависеть развитие всей мировой экономики, является торговая война между США и Китаем.

По сути, речь идет о настоящей войне, только экономическими методами. Парадокс заключается в том, что в этой войне не может быть победителей. Единственный реальный выход, устраивающий не только США и Китай, но и другие страны, – заключить "мирный договор". Но против такого договора однозначно выступит ЕС и Россия.

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Министр торговли США Уилбер Росс обещает скорое введение новых ограничительных тарифов на товары из Китая. При этом он считает, что для самого Китая эти меры будут отнюдь не катастрофическими, а, скорее всего, даже приведут к укреплению китайской экономики. Для США главное, не причинить ущерб Китаю, а защитить собственную экономику. Америка рассчитывает получить от Китая проведение такой политики на рынках, чтобы она не ставила под угрозу собственные американские интересы и положение американской экономики в мире.

Фактически, США признают право Китая на второе место в мире, но хотят добиться от него определенных гарантий того, что он не будет пытаться лишить их лидерства. А, так как Китай, не идет на это, то Дональд Трамп продолжает наращивать давление на него, угрожая теперь уже не 10%, а 25% тарифами.

Самые большие потери от "раскручивания" китайско-американской войны несут фирмы ЕС, технологические или логистические цепочки которых включают партнеров и из США, и из Китая. Таких предприятий оказалось достаточно много в Германии. Об их сложном положении заявили уже представители Объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK). Опрос, проведенный среди немецких предпринимателей, показал, что среди тех, кто занимается одновременно бизнесом с США и Китаем, 46% уже пострадали от этой торговой войны, 57% заявили, что они уже столкнулись с негативными последствиями при экспорте в Китай, в то время, как 75% сообщили о более высоких затратах при импорте из Китая.

Немецкие эксперты обращают внимание также и на то, что этот конфликт распространяется и на рост транзакционных и логистических издержек по тем операциям, которые проводятся с теми странами, которые находятся в зоне активных интересов США или Китая. Речь, в первую очередь, идет о странах АТР, Турции и африканских странах (особенно по нефтяным контрактам). Рост таких издержек, по оценке немецких специалистов, уже составляет 0,7%. Примечательно, что рост этих издержек зависит не от интенсивности действий сторон, а от продолжительности конфликта.

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Интересна реакция Китая. Власти этой страны стремятся перенести борьбу из сферы тарифов в область процентных ставок, где для них больше возможность маневра, с одной стороны, а с другой – эти маневры более чувствительны для США. Это связано с тем, что процентная политика ФРС, при всей своей эффективности, остается "слабым местом". Это связано не столько с ситуацией во внешней торговле США, сколько с внутриполитическими проблемами в них. Зная это, китайские власти приняли решение проводить тонкую корректировку своей денежно-кредитной политики "упреждающим" способом, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на фоне повышенной торговой напряженности. Приоритетным для них остается экономический рост, на который американские действия, как раз и не оказывают значительного влияния.

Мы будем проводить взвешенную денежно-кредитную политику и сделаем ее более перспективной, гибкой и эффективной, – говорится в заявлении Народного банка Китая по итогам заседания.

Именно такая политика и позволит Китаю не только нейтрализовать американские действия, но и приблизиться к своей стратегической цели, – интернационализации своей валюты – юаня.

Необходимо отметить, что текущие показатели, как в США, так и в Китае не свидетельствуют о том, что рынки поддерживают решения властей. Об этом говорят данные об уровне индекса деловой активности, наименьшем с ноября 2015 года, приближающегося к значению 50, разделяющего расширение экономики от ее сокращения. От того, смогут ли власти Китая удержать свою экономику от замедления, зависит и успех их переговоров с США, а также то, будет ли выгодно США отказаться от дальнейших действий, обостряющих конфликт.

Конечно, экономика Украины не сильно связана с китайской, более для нас связи с американским бизнесом. Но развитие событий по существующему сейчас сценарию, приведет, в ближайшие два-три месяца, к тому, что на нас начнут действовать те эффекты, о которых говорили немецкие эксперты. Следствием их станет увеличение темпов снижения курса гривны, рост стоимости международных контрактов, а также цены импортируемой продукции, увеличение сроков доставки для ряда импортируемых продуктов. Решающим же для Украины станет то, будет ли более активно вовлечен в китайско-американскую войну ЕС. Пока, Бог миловал…..

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