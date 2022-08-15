Однако ничего особенного в торговых отношениях двух стран не произошло. Об этом 24 каналу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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"Ничего страшного там нет. На фоне заявлений о том, что они должны увеличить объем товарооборота до 100 миллиардов долларов, сообщения Bloomberg выглядят ерундой", – отметил Семиволос.

"Нет каких-то грандиозных цифр"

По словам директора Центра ближневосточных исследований, во всем мире был спад торговли, связанный с пандемией COVID-19. Сейчас показатели возвращаются на уровень "коронавирусных времен".

То, что мы наблюдаем увеличение объемов товарооборота между Турцией и россией – это совершенно очевидный факт. Но там нет каких-то грандиозных цифр, от которых кружится голова. Если кто-то подумал, что вдруг Турция или россия нашли какой-то супердефицитный продукт, который стоит огромных денег и максимально идет на рынок, то ничего такого нет,

– подчеркнул Семиволос.

"Турция выиграла на авиации"

Он отметил, что россия и Турция ведут торговлю по тому же ассортименту, который был раньше. Хотя есть сферы, в которых Анкаре удалось увеличить свои доходы.

Турция выиграла на авиации. Страна используется как хаб для полетов россиян за границу. Соответственно, выросли услуги турецких авиалиний и аэропортов,

– сказал Семиволос.

В других же направлениях торговли особых изменений не произошло.

"Турки как продавали помидоры, так и дальше это делают. По всем остальным позициям есть рост, но он не такой уж существенный", – добавил директор Центра ближневосточных исследований.

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